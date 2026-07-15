La espera ha terminado para los entusiastas de la cocina histórica mexicana. Ha comenzado oficialmente la temporada de chiles en nogada 2026 en Calpan, Puebla.

Para la temporada “Chile en nogada, tradición viva”, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, informó que estiman la venta de 4.5 millones de platillos, lo que se traducirá en una derrama económica directa superior a los 2 mil millones de pesos (mdp).

Esta temporada que culmina hasta el 16 de septiembre no solo representa un deleite al paladar, sino el sustento de una cadena de valor que involucra directamente a más de 220 unidades de producción familiar y más de 70 cocinas tradicionales distribuidas en 11 municipios del estado de Puebla, fortaleciendo la economía de hoteles, restaurantes y pequeños productores.

Autoridades del sector turístico y representantes de la Canirac se reunieron en Puebla para inaugurar oficialmente la temporada 2026 bajo el lema "Tradición viva". Foto: cortesía Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla.

Del campo a la mesa: los ingredientes del chile en nogada

Una de las novedades para asegurar la autenticidad y el comercio justo de los insumos este año es el convenio firmado entre la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Puebla y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gracias a esta alianza, los restaurantes afiliados adquirirán los ingredientes directamente de los productores de la región Izta-Popo.

“Más que un platillo, el chile en nogada representa historia, identidad, tradición y desarrollo de miles de personas que participan en su elaboración”, afirmó Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de la Canirac.

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Los chiles en nogada se encontrarán en más de 2,000 establecimientos alrededor del estado de Puebla para que visitantes y turistas disfruten del auténtico sabor durante la temporada. Foto: cortesía Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla.

Turismo comunitario en torno al chile en nogada

Rodríguez señaló que cada temporada de chiles en nogada fortalece el turismo, genera empleos y posiciona al estado como un referente gastronómico de México y del mundo. Es por ello que la experiencia culinaria de los chiles en nogada 2026 planea trascender los límites del plato.

Durante esta temporada, López-Malo invitó a los viajeros y comensales a recorrer la región Izta-Popo. En esta zona turística y agrícola, los visitantes podrán adentrarse en los huertos frutales, conocer de primera mano los procesos de cosecha, participar en experiencias de turismo comunitario y acercarse a las cocinas tradicionales que han resguardado la receta original durante generaciones.

Ejemplo de esta resistencia cultural es Maricruz Morales Ochoa, cocinera tradicional de San Nicolás de los Ranchos, quien desde hace 35 años elabora la receta y desde hace 25 participa en la feria de su municipio, donde la temporada de chiles en nogada representa el motor financiero y de orgullo para decenas de familias de su comunidad.

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¿Dónde comer chiles en nogada en Puebla?

Al ser la cuna del chile en nogada, prácticamente en toda la ciudad puedes probar este manjar. Algunos de los restaurantes que puedes visitar son:

Augurio

Intro

Mural de los Poblanos

Casa Reyna

Comal Cocina Local

Fonda de Santa Clara

Festival Internacional del Chile en Nogada 2026 (todos los fines de semana de agosto en San Nicolás de los Ranchos)

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