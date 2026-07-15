Este miércoles las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentarán por primera vez en semifinales del Mundial 2026, con el gran objetivo de clasificar a la definición por el campeonato frente a España el próximo 19 de julio.

El estadio Mercedes Benz de Atlanta será el escenario de una semifinal que promete emociones fuertes, con dos seleccionados que comparten una gran rivalidad marcada por antecedentes históricos en la Copa del Mundo.

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, afronta este compromiso tras dejar en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza, mostrando carácter y jerarquía en los momentos decisivos. Esta tarde, se espera que puedan mostrar su mejor versión si desean mantener su camino en defensa de la corona obtenida hace cuatro años.

Lee también El divertido regaño de Lionel Scaloni a los jugadores de Argentina: Vamos a descansar, viejo

Del otro lado estará una Inglaterra que ha ido de menos a más en el torneo. Los dirigidos por Thomas Tuchel eliminaron a la República Democrática del Congo, México y Noruega para instalarse entre los cuatro mejores, apoyados en el gran nivel de Jude Bellingham y la capacidad goleadora de Harry Kane.

En la historia de los Mundiales, Argentina e Inglaterra se vieron las caras en cinco oportunidades, con el historial favorable para Inglaterra por 3-2. Los ingleses ganaron en 1962, 1966, y 2002, mientras que Argentina se impuso en 1986, con el inolvidable partido de Diego Armando Maradona, autor de la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", y en 1998, tras una agónica definición por penales.

[Publicidad]

Lee también Hugo Sánchez explota contra Didier Deschamps, técnico de Francia, y lo llama "nefasto"

A continuación les dejamos el minuto a minuto del partido Argentina vs Inglaterra

Universal Deportes 02:30 PM Se salva Inglaterra Pickford salva a su equipo con una impresionante atajada al 69'

Universal Deportes 02:20 PM GOL DE INGLATERRA Anthony Gordon al minuto 55 abrió el marcador

Universal Deportes 01:49 PM FINALIZA LA PRIMERA MITAD Argentina termina el primer tiempo con la posesión de su lado: 58% sobre 42% de Inglaterra



Muchas faltas en la primera mitad: 12 de la Albiceleste por 7 de los ingleses

Universal Deportes 01:39 PM MINUTO 37 Tarjeta amarilla para Elliot Anderson por una falta sobre Lionel Messi

Universal Deportes 01:23 PM Minuto 23 Falta de Jude Bellingham sobre Mac Allister



Argentina domina a Inglaterra; la posesión es 59 por ciento en favor de la Albiceleste

Universal Deportes 01:15 PM Se fueron los primeros 15 minutos Argentina e Inglaterra se enfrentan en un partido muy trabado con incontables faltas

Alineaciones:

INGLATERRA: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon; Jude Bellingham, Harry Kane.

ARGENTINA: Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Giuliano Simeone; Julián Álvarez, Lionel Messi.