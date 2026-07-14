Cuando Lionel Scaloni habla todos en la Selección Argentina atienden y el divertido regaño del estratega argentino que se ha hecho viral lo confirma.

Luego del triunfo sobre Suiza en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo, el director técnico regaló una imagen que describe la disciplina que tiene al interior de la Albiceleste.

Cansado después del encuentro, bajó del autobús para gritarle a los jugadores que seguían en zona mixta con los medios de comunicación y pedirles que se fueran a descansar.

"Chicos, vamos a descansar, viejo", lanzó Scaloni mientras reflejaba cansancio y señalaba su reloj. De inmediato, Leandro Paredes, ente risas, comenzó a despedirse de los reporteros que seguían con él.

Segundos después también apareció Lionel Messi apresurado para subirse al camión después de atender a los medios de comunicación en Kansas City.

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“CHICOS, VAMOS A DESCANSAR VIEJO”.



Scaloni, apurando a sus jugadores en zona mixta. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/pLIQUio0Dq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2026

¿Cuándo y dónde ver el Argentina vs Inglaterra?

Las Selecciones de Argentina e Inglaterra disputarán la otra Semifinal de la Copa del Mundo 2026.

Fecha: Miércoles 15 de julio

Horario: 13:00

Transmisión: Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix Pase Mundial

Sede: Atlanta Stadium

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