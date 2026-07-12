La Copa del Mundo 2026 se acerca a su desenlace y la pelea por la Bota de Oro permanece completamente abierta.

Con apenas cuatro partidos por disputar, Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la tabla de goleadores con ocho anotaciones cada uno, por lo que las semifinales y la final serán decisivas para definir al máximo artillero del torneo.

El capitán de Argentina alcanzó esa cifra sin convertir desde el punto penal, mientras que el delantero francés registró un solo gol por esa vía.

Ambos parten como los principales candidatos para recibir el reconocimiento que la FIFA entregará al mejor goleador del certamen.

Muy cerca aparece Erling Haaland con siete tantos, mientras que Jude Bellingham y Harry Kane suman seis conquistas.

Más atrás figuran Ousmane Dembelé con cinco anotaciones, además de Mikel Oyarzábal, Julián Quiñones, Ismaila Sarr y Vinicius Jr, quienes acumulan cuatro goles cada uno.

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De los diez mejores goleadores del campeonato, seis permanecen con vida en la competencia. Messi continúa con Argentina, Mbappé y Dembelé representan a Francia, Bellingham y Kane buscan llevar a Inglaterra a la final, mientras que Oyarzábal mantiene las aspiraciones de España.

¿Cómo marcha la tabla de goleo previo a los juegos de Semifinales?