Una de las grandes revelaciones de esta Copa del Mundo fue la Selección de Cabo Verde, que logró sacarle empates a España y Uruguay en fase de grupos, clasificó como segunda del grupo y llevó al límite a la Selección Argentina en la ronda de dieciseisavos de final.

De este equipo histórico serán recordados los nombres de Vozinha, el portero que parecía imbatible y que llegó a millones de seguidores en redes sociales; Sidney Lopes Cabral, autor de uno de los goles más bonitos de esta justa mundialista, y el de Jovane Cabral, el habilidoso extremo de 28 años que, por su talento demostrado en este torneo, ahora jugará en un gigante del futbol brasileño.

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Cabral aterrizó en Estados Unidos para jugar el Mundial con su carta como jugador de clubes en su poder, ya que había quedado libre del Estrela Amadora, de Portugal. Durante la Copa del Mundo fue titular frente a España y Argentina, los dos partidos más complicados de su paso por el torneo.

El extremo dejará el continente europeo, donde supo jugar en clubes como el Sporting de Lisboa, Olympiakos, Salernitana y Lazio. Ahora Cabral, llega como libre a Gremio para disputar el Brasileirao y la Copa Sudamericana.

Luis Castro, entrenador de Gremio, habló sobre la llegada de Cabral al equipo y aseguró que "es un jugador que estuvo en el Mundial, que juega tanto por la izquierda como por el centro y que se incorpora a un grupo profundamente comprometido con el trabajo y con su objetivo para la temporada. Creo que tiene la capacidad de encajar en nuestra plantilla".

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