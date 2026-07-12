Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Ben Stiller y Jaafar Jackson fueron algunas de las celebridades que se dieron cita en la gran final de Wimbledon 2026, un evento que, una vez más, convirtió las gradas del All England Club en un punto de encuentro para las grandes figuras del entretenimiento, la moda y la realeza.

Mientras Jannik Sinner se enfrentaba a Alexander Zverev, actores, cantantes, diseñadores y personalidades de distintos ámbitos ocuparon los exclusivos palcos y se robaron la atención de los medios.

Una de las estrellas que más llamó la atención fue Jennifer Lopez, quien llegó directamente desde la Semana de la Moda de París con un vestido de Ralph Lauren, además de que compartió espacio con los actores Andrew Garfield y Tom Hiddleston.

Andrew Garfield, protagonista de "Spider-Man", y Jaafar Jackson estuvieron en los exclusivos palcos. Foto: AP.

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Otro de los invitados fue Jaafar Jackson, protagonista de la biopic de Michael Jackson, quien acudió acompañado de su prometida, la cantante Maddie Simpson. El joven deslumbró con un traje café a cuadros, que lo hizo lucir muy clásico.

Nicole Kidman también formó parte del exclusivo grupo de invitados y aunque acaparó miradas, lo que más llamó la atención fue verla conversar con con la editora Anna Wintour y Rami Malek, ganador del Oscar por su trabajo en la cinta "Bohemian Rapsody".

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Rami Malek y Anna Wintour estuvieron compartiendo durante la final del torneo. Foto: AP.

El veterano Dustin Hoffman, Ben Stiller, Lily Collins y Sienna Miller se sumaron a ellos; sin embargo, la actriz no acudió en compañía de su joven novio Oli Green.

Como marca la tradición, la realeza británica tampoco faltó a la cita. Los príncipes de Gales, William y Kate, asistieron acompañados por sus hijos George y Charlotte, mientras que la princesa de Gales fue la encargada de entregar el trofeo de campeón a Jannik Sinner tras la final masculina.

La protagonista de "Los Otros" robó miradas con su impecable y muy elegante atuendo. Foto: AFP.

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