Los fans mexicanos que quieran despedirse de Elton John deberán preparar sus carteras; y es que, a unas horas de que arranque la preventa para los conciertos que ofrecerá en el Estadio Banorte, ya se dio a conocer la lista de precios y algunos no son nada accesibles.

El intérprete de "Rocket man" se presentará en la capital mexicana los próximo 2 y 3 de octubre, luego de 14 años de ausencia y una gira cancelada por la pandemia de Covid que azotó al mundo.

A través de sus redes sociales, Superboletos, boletera que estará a cargo del evento, publicó un listado con más de 30 tipos de localidades distribuidas en el inmueble y van desde los mil 207 pesos y hasta los 19 mil 520.

Lee también Elton John anuncia dos conciertos en la Ciudad de México; regresa tras cancelar su gira por la pandemia

Estos son los precios que se han difundido:

Diamante: $19,520

Platino: $17,690

Gold: $17,080

Platino Lateral: $15,250

Gold Lateral: $14,640

Silver: $12,200

Silver Lateral: $11,590

Preferente: $10,980

Preferente Lateral: $10,370

Tunnel Club: $8,540

Corner Club: $8,357

Chairman's Club: $7,930

Super Seats: $7,747

Locker Club: $7,747

100 Lateral: $7,320

100 Plus: $6,893

Palco Club: $6,710

100 Norte: $5,612

Terraza Inter MX Suite: $5,612

P Cap Diferentes: $5,490

Terraza Inter MX: $5,185

200 Platea: $4,636

300 Lateral: $4,148

300 Cabecera Norte: $3,965

300 Preferente: $3,538

400 Lateral: $3,477

Cancha General: $3,233

400 Norte: $2,745

500 Lateral: $2,379

500 Norte: $2,013

600 Lateral: $1,525

600 Norte: $1,207

También se reveló que la venta de boletos se realizará en diferentes etapas. La primera ocurrirá este 13 y 14 de julio, pero será únicamente para clientes Banorte. La segunda parte, que será para fans registrados, arrancará el 15 de julio; mientras que la venta general se llevará a cabo un día después.

[Publicidad]

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar, y aunque algunos aseguraron que pagarían cualquier precio por ver al británico en vivo, otros consideraron excesivos los costos:

"¿Y si nos reunimos para escucharlo desde la avenida?", "Gracias por venir Elton, te vamos a extrañar", "¿Desde cuándo un concierto cuesta 20 mil pesos?", "Mejor me voy de vacaciones a la playa", "Ni Paul McCartney se atrevió a tanto", "Lo que cueste, ahí estaremos", "Es una leyenda", "Ni que fuera el mundial", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Con esta gira, John pone fin a una carrera de más de cinco décadas sobre el escenario y se espera que cante algunos temas que hicieron historia en la música como "Your Song", "Tiny Dancer", "Bennie and the Jets", "I'm Still Standing" y "Goodbye Yellow Brick Road".

[Publicidad]

Lee también Esposo de Elton John se lanza contra medio británico por el supuesto robo de documentos personales