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Los fans mexicanos que quieran despedirse de Elton John deberán preparar sus carteras; y es que, a unas horas de que arranque la preventa para los conciertos que ofrecerá en el Estadio Banorte, ya se dio a conocer la lista de precios y algunos no son nada accesibles.
El intérprete de "Rocket man" se presentará en la capital mexicana los próximo 2 y 3 de octubre, luego de 14 años de ausencia y una gira cancelada por la pandemia de Covid que azotó al mundo.
A través de sus redes sociales, Superboletos, boletera que estará a cargo del evento, publicó un listado con más de 30 tipos de localidades distribuidas en el inmueble y van desde los mil 207 pesos y hasta los 19 mil 520.
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Estos son los precios que se han difundido:
- Diamante: $19,520
- Platino: $17,690
- Gold: $17,080
- Platino Lateral: $15,250
- Gold Lateral: $14,640
- Silver: $12,200
- Silver Lateral: $11,590
- Preferente: $10,980
- Preferente Lateral: $10,370
- Tunnel Club: $8,540
- Corner Club: $8,357
- Chairman's Club: $7,930
- Super Seats: $7,747
- Locker Club: $7,747
- 100 Lateral: $7,320
- 100 Plus: $6,893
- Palco Club: $6,710
- 100 Norte: $5,612
- Terraza Inter MX Suite: $5,612
- P Cap Diferentes: $5,490
- Terraza Inter MX: $5,185
- 200 Platea: $4,636
- 300 Lateral: $4,148
- 300 Cabecera Norte: $3,965
- 300 Preferente: $3,538
- 400 Lateral: $3,477
- Cancha General: $3,233
- 400 Norte: $2,745
- 500 Lateral: $2,379
- 500 Norte: $2,013
- 600 Lateral: $1,525
- 600 Norte: $1,207
También se reveló que la venta de boletos se realizará en diferentes etapas. La primera ocurrirá este 13 y 14 de julio, pero será únicamente para clientes Banorte. La segunda parte, que será para fans registrados, arrancará el 15 de julio; mientras que la venta general se llevará a cabo un día después.
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Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar, y aunque algunos aseguraron que pagarían cualquier precio por ver al británico en vivo, otros consideraron excesivos los costos:
"¿Y si nos reunimos para escucharlo desde la avenida?", "Gracias por venir Elton, te vamos a extrañar", "¿Desde cuándo un concierto cuesta 20 mil pesos?", "Mejor me voy de vacaciones a la playa", "Ni Paul McCartney se atrevió a tanto", "Lo que cueste, ahí estaremos", "Es una leyenda", "Ni que fuera el mundial", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.
Con esta gira, John pone fin a una carrera de más de cinco décadas sobre el escenario y se espera que cante algunos temas que hicieron historia en la música como "Your Song", "Tiny Dancer", "Bennie and the Jets", "I'm Still Standing" y "Goodbye Yellow Brick Road".
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