Más Información

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Confabulario: El dedo de Leonardo, el arte de insinuar

Confabulario: El dedo de Leonardo, el arte de insinuar

El marido del cantante Elton John dijo este jueves a un tribunal londinense que están "indignados" con las prácticas del tabloide Daily Mail, al que acusan del "robo" de documentos personales como el certificado de nacimiento de su hijo.

El músico declarará de forma remota el viernes en el juicio contra la compañía editora del Daily Mail y del Mail on Sunday, Associated Newspapers Ltd (ANL).

En total siete personalidades, incluido el príncipe Enrique y la actriz Elizabeth Hurley, se han querellado contra estos tabloides por la forma en la que obtuvieron información privada entre 1993 y 2018.

"Nos ha indignado que el Mail haya utilizado nuestras amistades contra nosotros robando información a través de ellas", dijo David Furnish, de 63 años, por videoconferencia al Tribunal Superior de Londres en la tercera semana del juicio.

Acusó a los periodistas de ANL de publicar artículos con información "sensible" sobre el nacimiento de su hijo.

"Saber que pudieron infligirnos esto gracias a información robada, haciéndonos seguir por detectives privados, interviniendo nuestras líneas telefónicas fijas y grabando nuestras conversaciones telefónicas es una abominación", añadió Furnish.

Mencionó la publicación en diciembre de 2010 del certificado de nacimiento de su hijo.

"Para nuestra gran sorpresa, el Mail obtuvo una copia del certificado de nacimiento de Zachary incluso antes de que nosotros recibiéramos el nuestro. Estábamos estupefactos", contó.

David Furnish también mencionó un artículo publicado en 2015 sobre problemas médicos que Elton John tuvo en Mónaco.

El grupo ANL rechaza todas las acusaciones y afirma que los tabloides utilizaron fuentes "legítimas" para sus artículos.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Verástegui se lanza contra Bad Bunny asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’. Foto: EFE/John Watson-Riley / EFE/EPA/JILL CONNELLY

Verástegui se lanza contra Bad Bunny: asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones. Foto: Tomada de Instagram @carlosrivera / @tonitamusic1

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones"

Tía de Imelda Tuñón revela el origen de los videos tomados por Julián Figueroa y sentencia: "Violan la intimidad de la pareja". Foto: Addis Tuñón IG / Imelda Tuñón IG

Tía de Imelda Tuñón asegura que su sobrina no ha sacado a la luz todo “por amor a quien ya no está”

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez. Foto: AP/AFP

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez

Kim Kardashian rompe el internet con lencería para San Valentín tras rumores de romance con Lewis Hamilton. Foto: AP

Kim Kardashian rompe internet con lencería de San Valentín en medio de rumores de romance con Lewis Hamilton

[Publicidad]