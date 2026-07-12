Autoridades federales y estatales realizarán este lunes un simulacro de eventos de alto impacto que incluirá bloqueos viales en tramos carreteros e ingresos a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El gobierno estatal informó este domingo que el ejercicio se realiza a las 13:00 en atención a una petición de la Secretaría de la Defensa Nacional para llevar a cabo este tipo de actividades.

“Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre distintas instituciones y evaluar su capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo, el simulacro contará con un amplio despliegue de elementos de las distintas corporaciones de seguridad y la participación de personal de Protección Civil”, señalaron las autoridades del estado.

Lee también Buscan a adulto mayor arrastrado por la corriente en Hermosillo; reanudan operativo tras intensa tormenta

Por esto se solicitó a la ciudadanía estar atenta para ceder el paso a vehículos de emergencia y evitar la propagación de información falsa ante lo que será “una actividad que llamará la atención de quienes confluyan en los puntos donde se realizará el ejercicio”.

El simulacro de seguridad se desarrollará como parte de las acciones preventivas que realiza Defensa para reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y mejorar los protocolos de actuación ante una emergencia.

[Publicidad]

De forma extraoficial se ha mencionado que los sitios donde habrá movilización son:

Carretera a Zacatecas

Carretera a Saltillo

Carretera a Lagos de Moreno

Carretera a La Barca

Carretera a Chapala

Carretera a Puerto Vallarta

Carretera a Colima

dmrr