Hermosillo, Sonora.- La intensa tormenta que azotó Hermosillo la noche del sábado dejó como saldo la desaparición de un adulto mayor que fue arrastrado por la corriente de un arroyo mientras circulaba en bicicleta, por lo que corporaciones de emergencia reanudaron este domingo las labores de búsqueda.

Desde las 05:00 horas, elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo reiniciaron el operativo de rastreo en el canal Lázaro Cárdenas, donde la corriente habría arrastrado al hombre tras caer al cauce en la colonia Primero Hermosillo.

Los rescatistas han recorrido aproximadamente cuatro kilómetros siguiendo el flujo del agua, además de inspeccionar lagunas y zonas donde se acumularon ramas y desechos, sin que hasta ahora se haya localizado a la víctima.

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La emergencia fue reportada al número 911 alrededor de las 20:24 horas del sábado, lo que movilizó a bomberos, policías municipales y personal de Tránsito hacia el sector norte de la capital sonorense.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos observaron cuando el ciclista cayó al arroyo que desemboca en el canal Lázaro Cárdenas, cuya corriente aumentó de forma considerable debido a las lluvias.

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Buscan a adulto mayor arrastrado por la corriente en Hermosillo. Foto: Especial

Durante las primeras horas del operativo, elementos de seguridad alcanzaron a visualizar al hombre en distintos puntos del canal; sin embargo, la fuerza del agua impidió cualquier maniobra para ponerlo a salvo o recuperar el cuerpo.

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La última vez que fue visto fue en las inmediaciones del cruce de los bulevares Quiroga y Lázaro Cárdenas.

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Las labores de búsqueda se suspendieron la noche del sábado por las condiciones de riesgo y fueron retomadas al amanecer de este domingo, con recorridos por el cauce y áreas donde el canal pierde profundidad.

El cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la población para evitar cruzar arroyos, canales o vialidades inundadas durante las lluvias, al advertir que la fuerza de la corriente puede arrastrar tanto a peatones como a vehículos en cuestión de segundos.

LL