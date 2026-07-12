Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado investiga las causas de la muerte del niño, Aldo Emilio “N” de cuatro años de edad que permaneció por varias horas en calidad de desaparecido en la zona turística de la playa de las Glorias, en el municipio de Guasave, donde acudió acompañado de sus padres.

Según la versión una familia que acudió a pasar el día en dichas playas, acudieron a comer a la zona de restaurantes, luego de degustar los platillos elaborados con especies marinas, en el negocio, denominado “Las Palomas”, se percataron que el menor había desaparecido.

Sus padres preocupados por la situación lo reportaron a las líneas de emergencia, por lo que elementos de la policía municipal, de protección civil y visitantes de ese centro vacacional al conocer la noticia se unieron en una intensa búsqueda por toda la playa y negocios cercanos al lugar.

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Los elementos de seguridad visitaron e inspeccionaron todos los restaurantes que se ubican a la orilla de la playa de las Glorias y acudieron a comercios de conveniencia cercanos para verificar versiones que se divulgaron en redes sociales sobre la presencia de un menor de edad solo, sin confirmar la versión.

Sus padres de familia divulgaron en redes sociales la foto del menor Aldo Emilio “N”, cuando este había cumplido tres años de edad, en una nueva revisión en el restaurante donde había comido la familia, en una fosa séptica fue encontrado el cuerpo del menor, casi cuatro horas después de su desaparición.

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Los peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron todas las evidencias y testimonios para investigar las causas que provocaron el fallecimiento del menor de edad, en una fosa séptica del restaurante “Las Palomas”, en las playas de las Glorias, Guasave

LL