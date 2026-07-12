Hermosillo, Sonora.- Las lluvias registradas el viernes 10 y sábado 11 de julio volvieron a poner en evidencia las deficiencias en la infraestructura del Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE, en Hermosillo, donde personal médico y derechohabientes reportaron filtraciones, inundaciones y afectaciones en diversas áreas del nosocomio.

Trabajadores del hospital denunciaron que el área de urgencias se inundó debido a filtraciones de agua provenientes de una pared que comunica con el exterior. Además, difundieron videos en los que se observa el agua cayendo sobre escritorios y zonas de trabajo, lo que obligó al personal a proteger equipo y documentación.

Durante la tormenta del sábado también se reportó que un centro de carga instalado cerca del área de urgencias comenzó a emitir sonidos mientras el agua ingresaba al inmueble, situación que generó preocupación por un posible riesgo eléctrico dentro del hospital.

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A las afectaciones provocadas por la lluvia se sumó la falta de funcionamiento de los elevadores, lo que complicó la movilidad de pacientes, familiares y personal médico.

Los nuevos incidentes ocurren apenas unas semanas después de que el ISSSTE informara el inicio de un programa integral de rehabilitación del Hospital “Dr. Fernando Ocaranza”, con una inversión estimada de 45 millones de pesos.

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El pasado 22 de junio, la institución federal detalló que los recursos serían destinados al fortalecimiento de los sistemas de climatización y energía, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, modernización de quirófanos y del área de urgencias, así como trabajos de impermeabilización, acabados e infraestructura hospitalaria.

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Según el ISSSTE, cerca de 20 millones de pesos serían destinados a infraestructura y equipamiento, mientras que otros 25 millones se aplicarían en acciones prioritarias de conservación y mantenimiento iniciadas entre mayo y junio.

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Sin embargo, las filtraciones registradas durante las lluvias del fin de semana reavivaron los cuestionamientos de trabajadores y usuarios sobre la efectividad de las obras y la supervisión de los recursos públicos destinados a la rehabilitación del hospital.

Las autoridades federales también informaron que el Gobierno de Sonora entregó equipo médico y apoyó con la instalación de un tablero eléctrico, pintura e insumos, además de aportar 18 de los 28 equipos minisplit contemplados para mejorar las condiciones del nosocomio.

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Hasta el momento, el ISSSTE no ha informado si las afectaciones provocadas por las lluvias ocasionaron daños mayores en la operación del hospital o si será necesario realizar nuevas intervenciones para corregir las fallas detectadas.

LL