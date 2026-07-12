Con el paso del tiempo, existe la posibilidad de que la bocina del celular acumule polvo, partículas y otro tipo de suciedad, lo que afecta la calidad de su sonido o lo anula.

Por lo anterior, es importante revisar este pequeño orificio con frecuencia y limpiarlo, sin usar objetos que puedan dañarlo. Si quieres conocer el método correcto, sigue leyendo a Techbit.

Es común que las bocinas de tu celular acumulen pelusa o polvo. En caso de que esto afecte el audio verifica la configuración o realiza una limpieza. Foto: Unsplash

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¿Qué hacer si la bocina de tu celular se escucha mal?

¿Has notado que la bocina de tu celular se escucha bajo y tienes el volumen al máximo? Esta es sólo una señal, pero también puede pasar que el sonido se distorsione o que no se escuche en absoluto.

Ante tales escenarios, el fabricante Samsung recomienda lo siguiente:

Revisa el volumen: dirígete a "Ajustes", ve a “Sonidos y vibración” y luego checa que el “Modo sonido” esté activo.

Verifica las opciones de volumen: en “Sonidos y vibración”, dirígete al apartado “Volumen” para controlar por separado el sonido de la llamada, de las notificaciones, de los archivos multimedia y de los sonidos del sistema. Regula el volumen de cada uno según lo prefieras.

Y finalmente, prueba si el sonido de tu celular se ha arreglado.

Antes de realizar la limpieza, revisa los controles del volumen de tu celular. Foto: Captura de pantalla

Si después de eso aún no se escucha, Samsung aconseja verificar si existen dispositivos conectados al Bluetooth, puesto que pueden interferir con el audio. Para ello, haz lo siguiente:

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Abre el panel de Ajustes Rápidos o el Centro de Control

Verifica que el Bluetooth se encuentre apagado.

Si está activo, apágalo para desconectar cualquier dispositivo.

Por último, comprueba si se reproduce el audio.

La recomendación final del fabricante es reiniciar el celular.

Si ya intentaste de todo, reinicia tu celular para tratar de arreglar el audio de la bocina. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo limpiar las bocinas de tu celular?

Si ninguna opción te ha funcionado, entonces es turno de la limpieza. El primer paso consiste en retirar el exceso de polvo y pelusa de la bocina con un cepillo de dientes. Y luego:

Quita la funda para facilitar este proceso. Haz movimientos circulares con las cerdas del cepillo, sobre el orificio de la bocina. No hagas movimientos bruscos. Quita la suciedad de los altavoces, expulsándola con el mismo cepillo. Repite esta acción hasta que queden limpios.

Recuerda no usar líquidos ni introducir objetos puntiagudos, herramientas de aire comprimido u otros artefactos que ocasionan daños a tu teléfono. ¿Ya conocías este método?

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Limpia la bocina de tu celular fácilmente, utiliza un cepillo con cerdas suaves para mejorar la calidad del sonido. Foto: Unsplash

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