Contar con una contraseña robusta, única y que contenga número, mayúsculas y caracteres especiales es importante para mantener tus cuentas protegidas; sin embargo, hay un segundo paso que muchos olvidad: cambiar estas contraseñas con frecuencia.

Cambiarlas de manera periódica es igual de importante que crear una contraseña segura, pues después de cierto periodo de tiempo esta información se puede volver sensible y los ciberdelincuentes pueden obtener una puerta de entrada para hackear tus cuentas.

En este sentido, en Tech Bit te damos a conocer cada cuánto debes cambiar las contraseñas de tus cuentas para que estas permanezcan seguras todo el tiempo.

Cada cuánto deberías cambiar las contraseñas de tus cuentas. Imagen: Unsplash

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¿Con qué frecuencia debes cambiar tus contraseñas?

De acuerdo con Kaspersky, en México solo 27% de los usuarios cambiar sus contraseñas de forma regular y aunque evidencia que muchas personas sí realizan acciones para mantener seguras sus cuentas, aún quedan muchas otras que les falta esta práctica para reforzar su seguridad digital.

De acuerdo con algunas expertos, se recomienda cambiar la contraseña cada 3 o 6 meses para cuentas generales, es decir, correos, redes sociales o tiendas online, aunque si están reforzadas con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, el periodo se puede extender hasta un año.

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Por otro lado, ESET recomienda cambiar cada mes tu contraseña si esta cuenta con 10 caracteres y solo usa letras mayúsculas y minúsculas, ya que este es el tiempo estimado en el que podría vulnerarse.

Cada cuánto deberías cambiar las contraseñas de tus cuentas. Imagen: Unsplash

Sin embargo, compañías como Kaspersky recomiendan modificar la contraseña según las situaciones que viva un usuario y que ponga en riesgo su seguridad digital como:

Hackeo de la cuenta.

Filtración de la contraseña.

Pierdes tu celular o computadora

Por otro lado, Kaspersky recomienda seguir estas buenas prácticas para mantener la seguridad de tus contraseñas:

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Nunca uses la misma contraseña para más de una cuenta.

Usa siempre contraseñas seguras y evita usar nombres o datos personales.

Evita escribirlas en algún sitio donde alguien pueda verlas.

Usa la autenticación de dos factores como una capa adicional de seguridad.

Usa un administrador de contraseñas para gestionar todas tus contraseñas y modificarlas fácilmente cuando lo necesites.

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