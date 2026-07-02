Conectarse a una red WiFi pública parece inofensivo, pero debe evitarse en la medida de lo posible para reducir el riesgo de ciberataques.

En días recientes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la edición de julio 2026 de la Revista del Consumidor, ha revelado qué conexiones de este tipo nunca usar y cuáles pueden ser más seguras.

Si quieres conocerlas, en Techbit te damos los detalles.

¿Cómo saber si una red WiFi pública no es segura?

El WiFi público puede ser una gran herramienta en casos de comunicación urgente o para la navegación durante emergencias. No obstante, Profeco advierte que antes de usarlo, es importante identificar si sus redes están protegidas o son abiertas, puesto que cada una tiene un nivel de seguridad diferente.

Las primeras se distinguen por incorporar contraseñas y mecanismos de cifrado, mientras que las segundas requieren mayor cuidado debido a que, al vincular tus dispositivos, la información y el historial de navegación pueden ser interceptados por sitios fraudulentos o cibercriminales.

Pero además, la dependencia explica que algunas redes WiFi públicas son falsas y pueden usurpar el nombre de negocios u organismos, lo que incrementa el riesgo de sufrir delitos como el robo de datos.

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En particular, recomienda nunca conectarse a las siguientes:

Redes duplicadas o sospechosas, por ejemplo, "Café_Oficial" y "Café_Free". Si no puedes verificar cuál es la auténtica, mejor no la uses.

Redes que solicitan información inusual como nombre completo, correo electrónico, contraseñas, etcétera.

Redes que te dirigen a sitios web externos y poco confiables.

Si una red pública de WiFi te pide información personal, declina la conexión. Foto: Magnific

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¿A qué redes WiFi sí puedes conectarte?

Por otra parte, Profeco explica en su artículo que existen redes públicas de WiFi totalmente seguras, como:

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Conexiones ofrecidas por algún establecimiento o institución identificable.

Redes que te solicitan contraseña.

Redes que no te piden datos personales innecesarios.

Incluso, señala que es posible acceder a otras redes únicamente para hacer búsquedas rápidas en la web, entre ellas:

Redes abiertas que no estén duplicadas.

Redes que no tengan nombres genéricos o ambiguos como "Wifi_gratis_123".

Redes que pertenecen a un establecimiento seguro como un hotel.

¿Qué medidas tomar al conectarte a una red WiFi pública?

Finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor ha emitido una serie de medidas de prevención en caso de que debas conectarte a una red WiFi pública para emergencias:

Evita iniciar sesión o ingresar contraseñas en cuentas importantes.

No guardes contraseñas en el navegador.

Cierra siempre la sesión de tus cuentas.

No realices compras ni compartas datos personales.

Desactiva la conexión automática a las redes WiFi.

Si descargas aplicaciones, hazlo desde las tiendas oficiales.

Utilízalas rápidamente para buscar cosas en la web, enviar mensajes breves o consultar mapas.

Profeco explica que tienes derecho a utilizar redes públicas de WiFi, pero es tu responsabilidad usarlas correctamente. Foto: Magnific

Si vas a salir de viaje o de paseo, te recomendamos procurar tener datos móviles; pero si no está en tus posibilidades, antes de conectarte a una red pública de WiFi verifica que sea segura.

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