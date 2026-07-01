¡Adiós al formato físico! Después de meses de rumores en el que se afirmaba que PlayStation dejaría de vender videojuegos en formato físico, hoy la empresa japonesa ha confirmado que detendrá la producción de discos físicos para todas sus consolas.

De acuerdo con la compañía, será a partir del 2028 cuando dejará de vender videojuegos físicos, la cual se ha considerado como una de las decisiones más polémicas de la industria debido a todo lo que implica, sobre todo para coleccionistas.

PlayStation afirmó que les permitirá adaptarse mejor "a la forma en la que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los juegos hoy en día".

Según la compañía, esta era una "dirección natural" que debían tomar, considerando que actualmente la compra de juegos digitales ha estado marcando la tendencia del mercado.

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Cifras de Circana señalan que en 2025, el gasto en videojuegos físicos nuevos en EE. UU. cayó a $1,500 millones de dólares, lo que representa su punto más bajo en los últimos 30 años. Esto equivale a una caída del 87% en comparación con su pico histórico en 2008, cuando se vendieron $11.600 millones en formato físico.

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Ante la noticia, usuarios y compañías dedicadas a la venta de videojuegos han reaccionado de forma negativa, señalando que esta decisión solo "arruinará" la industria y la preservación de estos.

¿Qué dicen los usuarios frente a la decisión de PlayStation?

La noticia de PlayStation generó una ola de críticas a través de redes sociales, en donde usuarios señalaban que básicamente la firma japonesa estaba "enterrando a los juegos físicos" sin dar una alternativa a los jugadores que apoyan este formato e incluso a aquellos que se dedican a coleccionar.

Además que muchos usuarios señalaban que esto también afectará al mercado de segunda mano, a los distribuidores y pequeños minoristas que se dedican a vender videojuegos en este formato.

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Incluso GAME, la cadena española especializada en videojuegos publicó un comunicado en el que señala que con la desaparición de la edición física se puede la "libertad" de prestar, vender, coleccionar e incluso elegir en dónde comprar un videojuego "sin monopolios". Incluso señalaron que esta decisión afecta directamente el derecho de los consumidores.

PlayStation dejará de vender videojuegos físicos y usuarios reaccionan. Imagen: PlayStation

Por el momento, PlayStation no ha dado más declaraciones al respecto de esta decisión. Sin embargo, ahora surge la pregunta de si otras compañías como Xbox o Nintendo seguirán la decisión de la firma japonesa de dar fin al formato físico de los videojuegos.

De hecho ya existe un antecedente con Grand Theft Auto VI (GTA VI), el videojuego más esperado por los fans que solo llegará en formato digital.

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