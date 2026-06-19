El videojuego más esperado del año ya tiene actualizaciones sobre cuándo podrá ser preordenado. A través de un comunicado lanzado en la página oficial de Rockstar Games, se dio a conocer la fecha exacta en la que se podrá reservar Grand Theft Auto VI.

De acuerdo con el desarrollador del videojuego, será a partir del 25 de junio cuando plataformas digitales y tiendas seleccionadas brinden la opción de preordenar el videojuego.

Por lo mientras, Rockstar Games invita a los interesados añadir a su lista de deseos en PlayStation Store o Microsoft Store, cuando lo hagas, de forma automática se te notificará cuándo podrás hacer efectiva la reserva.

GTA VI: cuándo podrás preordenar el videojuego de Rockstar Games. Foto: Rockstar Games

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Recordemos que, de forma oficial, GTA VI legará el próximo 19 de noviembre del 2026. Esta noticia ha desatado la emoción entre los seguidores de la franquicia, especialmente porque en semanas recientes circularon rumores sobre un posible nuevo retraso que movería el estreno hasta 2027.

¿Cuántas veces se ha retrasado el lanzamiento de GTVA VI?

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI se ha retrasado oficialmente dos veces, pasando de su ventana inicial de otoño de 2025 a mayo de 2026, y finalmente al 19 de noviembre de 2026, según los desarrolladores para garantizar la calidad del juego.

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Sin embargo, a nivel interno el retraso total es de tres veces, ya que los planes originales de Rockstar Games contemplaban un estreno inicial para mayo de 2025, lo que suma un total de 18 meses de demora acumulada desde el inicio del proyecto.

Pero ahora, con la fecha oficial para preordenar el videojuego, los fanáticos del videojuego estarán más que seguros que pronto podrán tener en sus manos GTA VI, el cual estará disponible tanto para Xbox como PlayStation.

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