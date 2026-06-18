¡La cuenta regresiva ha terminado! Tras 4 versiones beta, Android 17 ha sido lanzado oficialmente para equipar a los celulares con herramientas más eficientes de productividad y privacidad.

Si bien, aún no llega a todos los dispositivos, algunos ya tienen la disponibilidad para descargarlo y comenzar a probar sus funciones innovadoras. ¿Quieres saber qué ofrece? En Techbit te presentamos sus novedades.

¿Qué novedades tiene Android 17?

App Bubbles

De acuerdo con Android, esta función permite convertir cualquier aplicación en una burbuja flotante para que los usuarios puedan utilizar varias a la vez y acelerar su flujo de trabajo, similar a las burbujas de chat que integran aplicaciones como Messenger.

Android 17 te permite ejecutar varias actividades a la vez. Foto: Android

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Reacciones en tiempo real

Esta función te ayuda a grabarte con la cámara frontal mientras ves contenido en la pantalla del teléfono. Así puedes guardar las reacciones a tus videos favoritos de Internet, o guardar contenido de una videollamada importante.

Formato de imagen RAW14

Con la actualización también llega este formato de imagen, que permite que la cámara del celular capture con el nivel más alto cada detalle y profundidad de color.

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Protección de contraseñas

Ahora, cuando ingreses a un sitio web o alguna aplicación de Google, el último carácter de tu contraseña previamente guardada se mantendrá oculto.

Límites en memoria RAM

Según información de Android, su nueva versión de sistema operativo ya puede establecer límites para el uso de memoria RAM en ciertas apps, ello con la finalidad de ahorrar energía y evitar afectaciones en el dispositivo.

Dicha función también ayuda a prevenir cierres inesperados, ralentizaciones y aumenta el cuidado de la batería.

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Ubicación precisa

Para mantener tu privacidad intacta, Android 17 integra una configuración en la ubicación que permite que ciertas aplicaciones y contactos accedan a ellas sólo de manera temporal.

Find Hub

Similar a “Marcar como perdido”, esta herramienta facilita el bloqueo de tu celular en caso de pérdida, impidiendo que terceros extraigan tu información personal, incluso si conocen el código de desbloqueo porque Find Hub funciona con reconocimiento facial.

Selector de colores

Con esta novedad puedes elegir un tono de una imagen de manera sencilla. Asimismo, sirve para mover un control y visualizar cómo cambian los elementos del sistema de tu celular en tiempo real, lo que te da libertad de personalización.

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Foldable Gaming Mode

Aunque de momento sólo es compatible con dispositivos Pixel Fold., esta función es una de las más esperadas de Android.

Si los videojuegos son lo tuyo, con dicha herramienta puedes dividir la pantalla: la mitad superior muestra el juego, mientras que en la inferior se convierte en un gamepad dinámico y personalizable cuantas veces quieras.

Si eres amante de los videojuegos, Android 17 te consentirá con el Foldable Gaming Mode. Foto: Android

¿Qué celulares se actualizan a Android 17?

De momento, sólo los dispositivos Pixel de Google han recibido Android 17, específicamente:;

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Pixel 6, Pixel 6 Pro y Pixel 6a

Pixel 7, Pixel 7 Pro y Pixel 7a

Pixel 8, Pixel 8 Pro y Pixel 8a

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, y Pixel 9a

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, y Pixel 10a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Y algunos dispositivos Honor, iQOO, Lenovo, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, vivo y Xiaomi están probando la versión beta. Pero de manera gradual llegará al resto de equipos con este sistema operativo, así que no te desesperes si el tuyo aún no recibe la actualización.

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