Comprar un celular nuevo no es una decisión sencilla, ya que primero debes tomar en cuenta tus necesidades y, sobre todo, tu presupuesto para que la inversión valga la pena.

Un precio elevado no siempre significa la mejor calidad; al contrario, hay equipos baratos que pueden darte lo mismo que uno de gama alta. Por eso, en Techbit te compartimos cuáles son las mejores opciones este 2026.

5 celulares Android para comprar este 2026

Xiaomi Redmi 15C

Aunque incluye HyperOS 2, la segunda y anterior generación inteligente de la marca, el Xiaomi Redmi 15C ofrece una experiencia de uso fluida porque cuenta con Xiaomi Interconnectivity, que vincula el dispositivo con tabletas y otros equipos para facilitar tareas.

Su memoria RAM es de 4 GB y tiene 120 GB de almacenamiento. Mientras que cuenta con un nivel IP64, que significa que es resistente al agua y polvo.

Otros atractivos son: carga inversa por cable y carga turbo de 33W, batería de 6000 mAh con duración de hasta 2 días, cámara trasera de 50 MP y pantalla de 6.9”. Se encuentra disponible en colores verde mente, azul lunar y negro oscuro.

Precio: desde $1,490 a $2,799

El Xiaomi Redmi 15C facilitará tus tareas cotidianas. Foto: Xiaomi

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Samsung Galaxy A17

El Samsung Galaxy A17 destaca por su pantalla AMOLED de 6.7” y 90 Hz de resolución fluida. Tiene una cámara trasera de 50 MP y una frontal de 13 MP, que garantizan fotos y videos con una calidad detallada.

Adicional, ofrece 6 años de actualizaciones, memoria RAM de 4 GB y 128 GB de almacenamiento y una batería de 5000 mAh con una duración de 18 horas.

Precio: desde $2,800 a $3,900

El Samsung Galaxy A17 tiene una resistencia IP54. Foto: Samsung

Honor X5c Plus

El Honor X5c Plus incluye la versión MagicOS 9.0 de la marca, basada en Android 15 (una de las más potentes del sistema operativo). Asimismo, tiene un procesador de 8 núcleos, lo que lo convierte en un dispositivo eficiente e intuitivo.

Según el fabricante, cuenta con una memoria RAM de 12 GB y un espacio de almacenamiento de 256 GB, con posibilidad de extenderse hasta 1 TB.

De igual manera, integra una cámara trasera de 50 MP y la batería alcanza una duración de hasta 20 horas.

Entre sus unciones más llamativas, permite tomar screenshots al tocar la pantalla dos veces con los nudillos. Y viene integrado con Magic Capsule, interacciones que permiten al usuario un mejor control de funciones y apps.

Precio: $3,000

El Honor X5c Plus se caracteriza por un diseño elegante y un peso de 186 gramos. Foto: HONOR

Motorola G06

El Motorola G06 se vende con Android 15, memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento interno de 256 GB. También se distingue por su pantalla de 6.88” con una resolución de 120 Hz.

Este celular posee una cámara trasera de 50 MP y una frontal de 8 MP, pero que se compensa con funciones de Inteligencia Artificial (IA). Mientras que su nivel de resistencia es de IP64, colocándolo en un valor medio.

De acuerdo con el portal del fabricante, su batería es de 5200 mAh con duración de hasta 20 horas, y añade un sistema de audio envolvente Dolby Atmos y la función intelectual Circle to Search de Google.

Precio: $3,500

El Motorola G06 te permite usar dos líneas telefónicas a la vez. Foto: Motorola

Oppo A6x

Finalmente, el Oppo A6x cuenta con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Su procesador es Snapdragon 685considerado de gama media, pero eso se compensa con el ColorOS 15, una de las mejores capas de personalización de la marca.

Su batería de 6100 mAh alcanza hasta 10 horas de uso ininterrumpido y con actividades demandantes como videojuegos o streaming.

Este modelo también ofrece carga inversa por cable, una pantalla brillante de 6.75” y 120 Hz de resolución alta, protección IP64 contra agua y polvo, así como un sistema de bloqueo antirrobo.

Precio: $3,699

El Oppo A6x tendrá actualizaciones de seguridad y diseño hasta 2028. Foto: OPPO

¿Cómo comprar un celular a mejor precio?

Si te interesa alguno de los anteriores modelos o quieres descubrir alternativas más atractivas y accesibles, aprovecha los planes de canje de los fabricantes. Con ellos puedes valorar tu celular actual para recibir un crédito y comprar uno nuevo de la misma marca.

Y, como consejo extra, busca opciones en temporadas de rebaja como el Hot Sale y el Buen Fin, donde las marcas lanzan descuentos y promociones, incluso para comprar un dispositivo y llevarte audífonos inalámbricos, bocinas y mucho más.

¿Listo para estrenar celular?

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