Es verdad que ponerle saldo a tu celular suma un gasto a tu presupuesto mensual, sobre todo si no cuentas con plan de datos móviles; sin embargo, esta acción es necesaria para que sigas navegando en Internet y mantenerte comunicado en cualquier momento.

Aunque no es obligatorio, conocer las consecuencias que puede traer no recargar tu línea telefónica es clave para saber su destino: ¿permanece activa o se cancela? En Techbit resolvemos tu duda.

Para preservar tu número de celular debes recargarle saldo constantemente. Foto: Freepik

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¿Qué pasa si no recargas tu celular?

Hoy en día dependemos para muchas tareas de nuestro celular, pero pocas personas saben que ponerle saldo constantemente es básico.

De acuerdo con la "Carta de derechos mínimos de las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones" del Instituto Federal de Telecomunicaciones, todos los números que se detectan como inactivos son suspendidos.

Se considera como "activas" a las líneas telefónicas que registran actividad como la realización de llamadas y el envío de mensajes. Las compañías móviles son las encantadas de monitorear y reportar este tipo de acciones.

No obstante, debes saber es que este proceso no ocurre de un día para otro; antes de la suspensión definitiva, la compañía móvil debe notificar al usuario que su número de celular ha entrado en un estado de inactividad. Y durante dicho periodo, es posible reactivarlo con una simple recarga.

En cambio, si el plazo de inactividad continúa y el número sigue sin ser utilizado, será dado de baja. También existe la posibilidad de que sea asignado a otra persona una vez que fue cancelado.

Para que no te suceda, toma en cuenta que cada compañía móvil tiene sus propios plazos de inactividad, por ejemplo:

Telcel: A los 119 días sin saldo, el número entra en etapa de inactividad, y a los 246 días se da de baja.

AT&T: A partir de 90 días de inactividad, el número entra en etapa de “congelamiento", y a los 365 días se suspende.

Movistar: Se da de baja directamente a los 180 días sin actividad.

Bait: El número de celular se suspende de manera automática a los 90 días de inactividad.

Si no tienes un plan de datos, procura recargar saldo mínimo una vez al mes. Foto: Freepik

¿Qué hacer si inhabilitan tu número telefónico?

Si tu número es dado de baja, lamentamos decirte que no podrás recuperarlo, en especial si la compañía telefónica lo ofrece a otro usuario. Y no hay de otra: tendrás que adquirir uno nuevo.

Por eso, en caso de no contar con un plan de datos móviles, procura recargar saldo mínimo una vez al mes y realizar, de vez en cuando, llamadas o enviar mensajes para que tu línea registre actividad.

Recuerda que las recargas se hacen por montos que van de los $20 a los $500, o por paquetes con beneficios como redes sociales gratis, mensajes ilimitados, entre otros.

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