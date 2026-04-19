La música puede hacer nuestros días más llevaderos, sobre todo si la compartimos con nuestras personas favoritas por medio de Spotify.

Esta aplicación de streaming ofrece diversas funciones para compartir las canciones que más disfrutas con otras personas y desde tu misma cuenta. Sin embargo, hay dos condiciones para hacerlo y en Techbit te las decimos.

Ameniza tus días con las canciones, podcasts y demás contenido que ofrece Spotify. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son las condiciones para compartir una cuenta de Spotify?

De acuerdo con los lineamientos de Spotify, en primer lugar, sólo es posible compartir una cuenta premium. Y la segunda condición es que debe ser con personas que vivan en el mismo domicilio del titular, ya sea a través de los planes Dúo o Familiar.

Específicamente, con el plan Damiliar se tiene la opción de compartir una cuenta con hasta 6 personas; mientras que con el plan Dúo se admite una persona extra, por ejemplo, tu pareja o algún amigo.

Si compartes tu cuenta, en ese momento también te conviertes en el administrador del plan y con ello puedes gestionar la cantidad de personas que tienen acceso, esto desde el apartado “Administrar miembros” en "Ajustes".

Además, debido a que se debe tratar de una cuenta premium, con ambos tipos de planes los invitados pueden reproducir contenido offline, sin anuncios y en cualquier lugar donde se encuentren.

Otro dato a mencionar es que, aunque decidas compartir tu cuenta, cada uno de los miembros invitados tendrá su propia sesión con playlists, álbumes y recomendaciones propias.

Puedes cancelar tu plan premium de Spotify en cualquier momento. Foto: Unsplash

¿Cómo compartir tu música favorita en Spotify?

Compartir contenido mediante código

Puedes compartir tus canciones, álbumes y podcast preferidos de Spotify mediante un código que el resto de personas debe escanear. Los pasos son:

Pulsa el ícono de 3 puntos en el contenido que vayas a compartir y presiona “Mostrar código de Spotify”.

Toma una captura de pantalla del código y envíala a quienes quieras.

Otro método es que tus amigos escaneen el código directamente.

Actividad de amigos

Con esta función tú y tus amigos pueden saber qué han escuchado recientemente:

Sigue a tus amigos para ver su actividad.

Luego haz clic en tu foto de perfil en la parte superior y entra a “Configuración”.

Después entra en “Visualización" y activa “Mostrar lo que escuchan tus amigos".

Jam

Una jam es una playlist que puedes crear con otras personas para que todos escuchen música en tiempo real, ya sea de manera presencial o vía remota:

Abre Spotify y da clic en “Crear”.

Pulsa “Jam” y oprime el ícono “+” para invitar a otras personas.

Finalmente, agreguen las canciones que desean escuchar entre todos.

Importante: estas listas sólo pueden ser creadas por usuarios con cuentas Premium.

Discord

Con este método, tú y tus amigos pueden escuchar música en tiempo real a distancia:

Descarga la aplicación Discord y en el menú lateral da clic en “Conexiones”.

Selecciona “ Spotify ” e inicia sesión.

” e inicia sesión. Posteriormente, comienza una llamada para que tú y tus amigos compartan su música.

Importante: no podrán reproducir contenido si hablan durante la llamada, pero tienen la opción de comunicarse con el chat.

También puedes crear listas colaborativas para escuchar música con tus amigos en tiempo real. Foto: Unsplash

¿Cuánto cuestan los planes de Spotify en 2026?

Finalmente, te dejamos los precios mensuales de los planes de Spotify en 2026 por si quieres suscribirte o cambiar tu tipo de cuenta:

Individual $139

Estudiantes $74

Dúo $189

Familiar $239

¡Aprovecha estas funciones para alivianar tus días con el mejor ritmo!

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