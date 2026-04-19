Eliminar tus datos de navegación es una medida de ciberseguridad que debes realizar constantemente, pues aunque no lo creas, tu historial revela información sobre ti.

Así que, si no estás acostumbrado a realizar esta práctica, en Tech Bit te explicamos por qué te conviene aplicarla a tu rutina de navegación. ¡Toma nota!

Eliminar tus datos de navegación aumenta tu privacidad. Foto: Pexels

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¿Qué se almacena en tu historial de navegación?

En tus buscadores web se almacenan todos los sitios de Internet que visitas por celular y otros dispositivos que comparten la misma cuenta de Google o Safari vinculada.

Estos registros tienen el nombre de Historial, y en él se guardan también las descargas, imágenes, datos en caché, formularios contestados y contraseñas que abres y realizas desde tu navegador.

Dicho historial juega un papel importante, ya que te permite llevar un control de todos los sitios que visitas y de esa manera facilitarte el acceso a todos ellos cada vez que quieras consultarlos nuevamente.

Además, estos datos de navegación aparecen cuando abres tu sesión de Internet en otros dispositivos, como por ejemplo, en equipos públicos.

Y aquí entra en juego uno de los riesgos principales, pues si abres tu sesión en un ciber y no la cierras tu sesión, corres el riesgo de que terceros accedan a tu historial y hagan mal uso de él, lo que desencadena que violen tu privacidad y sufras posibles fraudes y extorsiones.

Otro dato que debes conocer sobre tus datos de navegación es que no son completamente privados, ya que se almacenan localmente en los navegadores web a los que tu proveedor de internet tiene acceso.

Depura tu historial de navegación al menos una vez al mes. Foto: Pexels

¿Cómo eliminar tu historial de navegación?

Si no quieres que tus datos de navegación queden expuestos o consuman abundante espacio de almacenamiento a largo plazo, debes eliminarlo con el siguiente paso a paso:

En Android:

Abre Chrome y presiona el ícono de los tres puntos.

Luego, da clic en “Historial” y elige manualmente los sitios a eliminar, o pulsa “Borrar datos de navegación".

En el intervalo de tiempo, escoge las búsquedas que quieres depurar. Pueden ser las de la última hora o semana, etc.

Selecciona si de tu historial deseas eliminar las cookies, las pestañas y las contraseñas guardadas.

deseas eliminar las cookies, las pestañas y las contraseñas guardadas. Finalmente, toca “Borrar datos”.

En iOS:

Ve a Configuración y busca el panel de Apps.

Entra a Safari y toca "Borrar historial y datos de sitios web".

Elige si quieres eliminar el historial completo o solo el de las últimas horas.

Escoge si quieres desechar cookies y contraseñas.

Por último, da clic en “Eliminar”.

¿Por qué es importante eliminar tus datos de navegación?

ATCOM Chile, empresa de gestión de recursos humanos y proyectos tecnológicos, explica que eliminar los datos de navegación como el historial, las cookies y contraseñas es importante para no exponer tu privacidad y seguridad.

Además, aminora la probabilidad de sufrir ciberataques, fraudes o extorsiones como el browser hijacking, que en español significa “secuestro del navegador”; el cual utiliza malware o extensiones maliciosas para modificar la configuración del navegador de los usuarios sin su consentimiento y así espiarlos y robar sus datos.

Por último, pero no menos importante, borrar tu historial evita que empresas o páginas web de publicidad acumulen tu información y elaboren un perfil completo sobre tus hábitos digitales, en el que se almacenan tus horarios de conexión hasta tus preferencias de compra o temas de interés.

Eliminar tus datos de navegación es un habito tecnológico que debes adoptar. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! Borrar tus datos de navegación es indispensable para que te sumerjas en internet de manera responsable.

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