En la vida diaria, WhatsApp se ha convertido en una de las principales vías de comunicación, pero también en un canal atractivo para los ciberdelincuentes. Una de sus funciones más prácticas, la descarga automática de archivos, podría estar jugando en tu contra si no la configuras correctamente.

Aunque facilita el acceso inmediato a fotos, videos y documentos, también puede permitir que archivos maliciosos se almacenen en tu dispositivo sin previo aviso.

Desactiva esta función automática de tu celular para evitar ciberataques. Imagen: Freepik

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¿Por qué la descarga automática es un riesgo?

Cuando esta función está activada, cualquier archivo que recibas se descarga directamente en tu celular, incluso si proviene de números desconocidos o grupos poco confiables. Esto implica varios riesgos:

Malware oculto: Archivos aparentemente inofensivos pueden contener software malicioso.

Saturación de almacenamiento: Descargas innecesarias que llenan tu memoria.

Exposición a fraudes: Documentos o imágenes diseñados para engañar al usuario.

En algunos casos, basta con abrir un archivo infectado para comprometer la seguridad del dispositivo.

Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp

La buena noticia es que puedes desactivar esta función en cuestión de segundos. Solo sigue estos pasos:

Abre WhatsApp en tu celular.

Ve a "Configuración".

Entra en "Almacenamiento y datos".

Busca la sección "Descarga automática de medios".

Desmarca todas las opciones (fotos, audio, videos y documentos) en datos móviles, wifi y roaming.

A partir de ese momento, tú decides qué archivos descargar y cuáles ignorar.

Desactiva esta función automática de tu celular para evitar ciberataques. Imagen: Unsplash

Desactivar esta función no solo te da mayor control sobre tu almacenamiento, también reduce significativamente el riesgo de ser víctima de ciberataques. En un entorno donde los fraudes evolucionan constantemente, pequeños ajustes como este pueden marcar una gran diferencia.

La recomendación es clara: no dejes que tu celular descargue contenido sin tu permiso. En temas de seguridad digital, prevenir siempre será más fácil que reparar.

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