Actualmente, WhatsApp forma parte del día a día de las personas y puede utilizarse tanto en celulares como en computadoras y tablets. Por eso, a lo largo de los años, ha implementado diversas funciones que mejoran la experiencia de los usuarios.

Una de ellas es la confirmación de lectura, popularmente conocida como “visto”, que indica la fecha y hora en que el destinatario ha abierto y leído un mensaje. Sin embargo, muchos prefieren desactivarla por privacidad o simplemente porque no les gusta.

Pero, ¿es posible leer un mensaje sin que aparezca? La respuesta es sí y aquí te decimos cómo.

Muchos usuarios desactivan el "visto" por cuestiones de privacidad. Foto: Unsplash

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¿Cómo desactivar el "visto" en WhatsApp?

La manera más sencilla de leer los mensajes en WhatsApp sin que aparezca el "visto", es deshabilitando las confirmaciones de lectura. De esta manera, sólo se podrán ver dos palomitas grises, que indican que el mensaje ha sido enviado y recibido correctamente.

No es necesario que los usuarios de un chat individual desactiven la función, basta con que uno lo haga para que deje de aparecer el "visto".

Aunque, de acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, esta acción no inhabilitará el visto en los chats grupales ni las confirmaciones de reproducción de los mensajes de voz,. En ambos casos, no es posible desactivarlas.

Si quieres deshacerte del “doble check azul”, realiza lo siguiente:

Entra a WhatsApp.

Ve a “Ajustes”.

Selecciona “Privacidad”.

Desactiva “Confirmaciones de lectura”.

¡Listo! Así desactivarás las “palomitas azules” de tus conversaciones.

Es importante mencionar que, al quitar esta función, tampoco podrás ver si las demás personas ya leyeron tus mensajes ni quién observó tus estados, sin importar si usas la app en el celular o en la computadora.

Las confirmaciones de lectura se pueden desactivarse desde la pestaña de privacidad en WhatsApp. Foto: Captura de pantalla

¿De qué otra manera leer los mensajes de WhatsApp sin que aparezca el visto?

Si no quieres desactivar las confirmaciones de lectura, existen otros métodos para leer los mensajes en WhatsApp sin necesidad de abrir la conversación:

Leer los mensajes desde el centro de notificaciones

Para leer los mensajes que te llegan en WhatsApp y no abrirlos, solo debes desplegar el centro de notificaciones de tu celular, deslizando tu dedo hacia abajo de la pantalla.

Si el mensaje es muy largo, es posible que no puedas verlo completamente. No obstante, en algunos teléfonos puedes presionarlo para obtener una mayor visualización.

Con el widget de WhatsApp

Para utilizar esta función debes dejar presionado el centro de tu celular; posteriormente selecciona "Widget" y escoge WhatsApp.

Si haces correctamente el procedimiento, se desplegará una ventana que puedes colocar en cualquier parte de tu dispositivo, como si fuera una aplicación.

Así podrás leer los mensajes que te llegan sin que aparezca el famoso visto.

¡Ojo! Esta función se encuentra exclusivamente en dispositivos que cuentan con sistema operativo Android, por lo que no será posible utilizarla en iPhone.

Aunque desactivar el visto en WhatsApp es una opción que muchas personas prefieren por cuestiones de privacidad, también puede ser problemático para aquellos que disfrutan una comunicación abierta y continua.

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