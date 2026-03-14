Los dispositivos electrónicos, especialmente los celulares, tampoco se salvan de la obsolescencia, y con el paso del tiempo su sistema operativo y funciones quedan desfasados.

Sin embargo, no todo está perdido, ya que si tienes un teléfono antiguo lo puedes reciclar para darle un uso secundario.

Y es que, reciclar los celulares no solo resulta beneficioso para ti, sino que también para el medio ambiente, pues se trata de una práctica funcional que ayuda a disminuir los niveles de basura electrónica que se generan en el planeta.

De acuerdo con estimaciones del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) de la ONU, para el año 2030 se generarán hasta 83 millones de toneladas de desechos electrónicos.

Ante este panorama, es crucial que intentes reciclar tus equipos obsoletos para darles otro uso y así aminorar los residuos tecnológicos. Por eso, en Tech Bit te orientamos para que sepas de qué manera reciclar tu celular.

Los celulares son uno de los principales desechos eléctricos en el mundo. Foto: Especial

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¿Qué usos puedes darle a tu celular viejo para reciclarlo?

Si tienes uno o varios celulares que ya no operan con la misma eficacia de antes pero aún son funcionales para otras tareas, entonces puedes reciclarlos al darles los siguientes usos:

Proyector

¡Cine en casa! Tu dispositivo antiguo puede convertirse en tu proyector de videos, películas, series y demás contenido que desees sintonizar en tu televisor inteligente.

Si tu celular tiene integrada la función de “Transmitir pantalla” puedes darle este uso de manera instantánea. En caso contrario, deberás descargar una aplicación afín que te permita proyectar la pantalla de tu móvil a tu Smart TV.

Cámara de seguridad doméstica

Tu equipo antiguo puede convertirse en el guardián de tu casa mediante aplicaciones confiables como Presence o Manything, las cuales te permiten reutilizar tu celular desfasado como una cámara de vigilancia para monitorear entradas, habitaciones y mascotas.

Para conseguirlo, solo debes descargar dichas apps, conectar el dispositivo al wifi y ubicarlo en el área a vigilar. Pero toma en cuenta que, a pesar de ser aplicaciones confiables, es responsabilidad tuya darles el uso adecuado.

Medio de entretenimiento

Tu celular viejo puede fungir como tu medio de entretenimiento ideal. En él, puedes guardar los libros electrónicos, las películas, los reproductores de música, las plataformas de streaming y los juego de tu preferencia.

Teléfono de reserva

En caso de que roben o pierdas tu teléfono principal, puedes utilizar tu celular antiguo como repuesto hasta que adquieras otro móvil mejor.

Aplicaciones financieras

Si no quieres que tu banca digital esté expuesta en tu celular principal, puedes ocupar tu teléfono anterior para administrar tus cuentas financieras digitales; de este modo solo tú podrás tener acceso a ellas.

Espacio de almacenamiento

Tu celular obsoleto puede funcionar como tu “nube personal”. En él podrás guardar los archivos, fotos, videos y demás material que en tu teléfono principal deseas eliminar para ganar más almacenamiento.

Si ya no puedes darle ningún otro uso a tu celular antiguo, dónalo al programa "Reciclatrón" de la CDMX. Foto: Secretaría del Medio Ambiente

¿De qué otra manera puedes reciclar tu celular?

Por otra parte, si tu celular viejo ya es demasiado obsoleto y no puedes reciclarlo con las opciones que te presentamos anteriormente o con otras más, existe una alternativa que te ayudará a desecharlo de manera responsable, y se trata del “Reciclatrón” de CDMX.

Este programa ecologista es promovido por la Secretaría del Medio Ambiente para que las personas donen sus dispositivos electrónicos antiguos como celulares, cables, audífonos, tabletas, computadoras, electrodomésticos, etc. y puedan ser reciclados por instituciones y empresas.

El “Reciclatrón” se realiza de manera mensual en puntos diferentes de la capital. Durante este mes de marzo se llevará a cabo de 9 a 16 h en las siguientes sedes:

Viernes 13 y sábado 14 en Papalote Museo del Niño.

Viernes 20 y sábado 21 en la unidad Casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Donar tu celular antiguo a este programa no tiene costo y lo mejor es que impacta positivamente en el medio ambiente.

Si quieres obtener más detalles al respecto, puedes comunicarte al 55 5446 8123, o a través del correo electrónico educacionambiental@sedema.cdmx.gob.mx.

Como ves, darle otras utilidades a tus celulares obsoletos te brinda varios beneficios, a la par que ayudas al medio ambiente. Sin embargo, puedes optar por donarlo para cerciorarte de que sea reciclado de la mejor manera.

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