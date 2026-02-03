Los celulares tienden a calentarse a raíz del uso que les damos diariamente, sin embargo, esta no es la razón principal por las que su temperatura aumenta, ya que hay otras circunstancias que provocan este fenómeno.

De acuerdo con el software de ciberseguridad y antivirus Avast, es normal que los celulares se calienten de vez en cuando, pero si tu equipo se sobrecalienta de manera constante y por lapsos prolongados será conveniente que revises si tu equipo presenta alguna falla.

Es por ello que hoy en Tech Bit te decimos algunas de las razones por las que tu celular se calienta frecuentemente y cómo puedes determinar el origen de este problema.

Ciertos problemas de software pueden sobrecalentar los celulares. Foto: Especial

¿Por qué los celulares se calientan?

De acuerdo con la operadora móvil española Lowi, es normal que en determinadas ocasiones los celulares se calienten un poco, sobre todo al ponerse a cargar o cuando se le ha dado un uso constante.

Pero hay otros motivos que originan esta situación, y aunque en su mayoría no son graves, hay otras que requieren especial atención para solucionar un posible problema que pueda afectar la vida útil de tu dispositivo.

Luz directa

Si bien, este motivo no significa que tu dispositivo tenga una falla en su sistema, es crucial evitarla; ya que si se expone el celular a temperaturas extremas que sobrepasen los 40 grados, sus componentes internos podrían presentar fallas y desembocar en daños irreversibles.

Por esta razón los fabricantes de celulares y demás aparatos aconsejan mantener los dispositivos en espacios frescos y no exponerlos directamente a fuentes de calor como la luz solar, artefactos altamente luminosos, fuego, entre otras.

Apps exigentes

Si tu celular se calienta puede deberse a que tiene varias aplicaciones pesadas o que consumen demasiada batería y que utilizas excesivamente como juegos, plataformas de streaming, entre otras. Asimismo, es posible que las aplicaciones en segundo plano se vean involucradas con este problema.

Uso constante

Si no sueltas el celular para nada y lo utilizas durante todo el día sin descanso, incluso cuando recarga la batería, es probable que tu dispositivo se sobrecaliente y necesites dejarlo descansar durante un periodo.

Falta de actualizaciones

Si no has actualizado tu teléfono y se encuentra desfasado en parches de seguridad y funciones nuevas de sistema, podría causar que tu equipo se sobrecaliente de manera constante; debido a que el software se vuelve ineficiente y obliga al procesador a trabajar fuera de lo normal, lo que genera calor excesivo.

Cargas deficientes

Si nunca completas el ciclo de carga de tu celular y lo utilizas cada vez que se carga, puedes propiciar que el estado de la batería se deteriore y produzca errores en su funcionamiento, lo que a largo plazo provocará que tu equipo se caliente cada vez más.

Malware

Un celular infectado con un malware o virus puede calentarse debido a que estas amenazas cibernéticas ejecutan demasiadas acciones en el dispositivo de manera simultánea, desembocando en un sobrecalentamiento.

Un celular debe estar en un espacio que no sobrepase los 40 grados de temperatura. Foto: Especial

¿Qué debes revisar si tu celular se calienta constantemente?

De acuerdo con Samsung, si tu celular se calienta demasiado y de forma constante, debes revisar los siguientes elementos para corroborar que no hay una falla grave.

Verifica que los archivos que descargas son confiables y que no sean demasiado pesados. Procura eliminarlos cuando ya no te sean útiles.

Checa qué aplicaciones consumen más batería, ya que por lo regular son las que más calor producen al utilizarse. En caso de que ya no las ocupes, desinstálalas o intenta abrirlas lo menor posible.

Elimina todas las apps que tengas en segundo plano.

Checa si tus cuentas que tienes inscritas en el dispositivo operan de manera correcta y sus archivos no presentan algo sospechoso.

Si tu celular está cerca de una fuente directa de luz o energía, retíralo.

Si el cargador de tu celular está en malas condiciones, lo más probable es que caliente el dispositivo durante los procesos de carga.

Verifica que tu dispositivo no esté expuesto a materiales como líquido, polvo, etc,

Algunas de las recomendaciones que puedes hacer para reducir el calor de tu celular es quitar la funda y accesorios; reiniciar el celular, y en casos extremos resetearlo; y jamás viertas agua o elementos fríos en él.

Si ya verificaste estas señales pero tu celular continúa calentándose, lo indicado es que lo lleves con un especialista para que lo revise, ya que es crucial que no intentes arreglarlo por tu cuenta para provocar más daños.

