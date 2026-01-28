Por Adriana Noreña, Vicepresidenta de Google para Hispanoamérica

Mientras continúa el debate global sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA), Latinoamérica ha comenzado a trazar su propio camino. Los indicadores actuales son definitivos: 2025 marca el punto de inflexión donde la región trasciende la teoría para consolidar la IA como un motor real de competitividad y equidad.

De acuerdo con la tercera edición del estudio que Google realiza con Ipsos "Nuestra vida con la IA" (“Our Life with AI”), el 66% de los internautas en México ya integra herramientas de IA en su cotidianidad. Este incremento de 30 puntos porcentuales en solo dos años no es un hecho aislado; refleja una tendencia en Latinoamérica en donde la tecnología se adopta no por moda, sino por necesidad y aspiración.

Un motor para la democratización del conocimiento

La etapa de la experimentación basada únicamente en la curiosidad ha quedado atrás. Hoy, la IA se ha erigido como un pilar fundamental para el aprendizaje, la investigación y el desarrollo profesional. A nivel global, la formación es la principal razón de uso, y México encabeza esta tendencia con determinación: el 77% de los usuarios mexicanos emplea la IA para descifrar conceptos complejos o desarrollar nuevas competencias.

Este dato encierra un mensaje profundo que resuena en toda Hispanoamérica: en un contexto donde el acceso a recursos educativos de alta calidad ha sido históricamente desigual, la sociedad identifica en la IA un puente hacia la movilidad social. Desde los centros de innovación en las grandes ciudades hasta las aulas en zonas rurales, la IA no se percibe como un sustituto del esfuerzo humano, sino como un mentor personalizado. Es, en esencia, una herramienta de nivelación que ayudaría a nuestra región a cerrar brechas históricas y acelerar el proceso de transformación digital.

Optimismo estratégico frente a la incertidumbre

Este enfoque pragmático ha generado en el país un clima de optimismo singular. A diferencia de otras latitudes donde prevalece el escepticismo, el 69% de los mexicanos manifiesta mayor entusiasmo por las oportunidades que la IA puede ofrecer, una cifra que supera con creces el promedio global (53%) y se alinea con el espíritu resiliente que caracteriza a los emprendedores en Argentina, Chile o Colombia.

Esta confianza nace del contacto directo con la tecnología. El estudio confirma que el uso recurrente fortalece la percepción de valor. Por ello, el 85% de la población confía en que las empresas tecnológicas desarrollarán la IA bajo principios de responsabilidad e interés público. Esta confianza conlleva una alta responsabilidad: existe una demanda clara para que el sector público y el privado colaboren en la aplicación de la IA para resolver retos estructurales, desde la inclusión financiera hasta la sostenibilidad.

El compromiso de liderar la transformación

En Google asumimos esta realidad como un mandato para la acción. Nuestra misión es garantizar que los beneficios de esta revolución tecnológica alcancen a todos los estratos de la sociedad. Ante el 93% de los adultos en México que aspiran a profundizar sus conocimientos en IA, nuestra ruta es clara: en 2025 otorgamos 120.000 nuevas becas para la capacitación en México, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Así facilitamos la transición del acceso básico a la suficiencia técnica, dotando a las personas de las habilidades necesarias para diseñar soluciones locales con tecnología de alcance global.

Latinoamérica ha dejado de ser simplemente una región que adopta innovaciones para posicionarse como una fuerza capaz de liderar y transformar el panorama tecnológico global. Los datos actuales respaldan esta transición, sugiriendo que, mediante la colaboración estratégica, la IA dejará de ser un recurso ordinario para convertirse en el motor principal del progreso integral que nuestro continente exige y tiene el potencial de alcanzar.

