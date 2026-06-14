La Selección Mexicana continúa su preparación para disputar su segundo partido en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El Tricolor se enfrentará a Corea del Sur, en el estadio Guadalajara, el próximo jueves 18 de junio.

El equipo de Javier Aguirre tratará de sumar su segunda victoria para, prácticamente, asegurar el primer lugar del Grupo A.

De cara al duelo contra los surcoreanos, el Vasco prepara realizar tres modificaciones, respecto al juego inaugural ante Sudáfrica.

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Uno de los cambios sería en la ofensiva, ya que tiene planeado sacar a Raúl Jiménez y lo sustituiría con Guillermo Martínez.

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En espera de que se confirme que será el nueve titular de la Selección Mexicana, el Memote habló sobre lo que ha significado para él estar viviendo esta experiencia mundialista.

"Me siento contento, pero, sobre todo, preparado. Cada día es agadecer el hecho de estar aquí, hasta dónde me puso Dios, son escenarios inimaginables cuando empiezas con todo esto, lo ves como un sueño inalcanzable, [pero] gracias a Dios se pudo dar; lo estoy disfrutando cada día de la concentración, ha valido la pena, sigue valiendo la pena y haré que valga la pena", declaró.

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En entrevista para TUDN, el futbolista de los Pumas reconoció que la inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 la disfrutó al máximo.

"La verdad lo puedo resumir en que ha sido uno de los mejores días de mi vida porque todo lo que se me vino a la mente en ese momento fue desde que debuté en Primera División y no fue fácil llegar ahí", se sinceró.

Guillermo Martínez también habló acerca del rol que tiene en la Selección Mexicana y aseguró que él sólo piensa en ser de beneficio para el Vasco.

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"Mi único objetivo es aportar a lo que Javier [Aguirre] necesita dentro del terreno de juego, si son cinco o diez [minutos] o me toca esperar en la banca bienvenido sea. Me siento tranquilo, no me obsesiono con algo porque eso me llevaría a estar intranquilo y quiero disfrutarlo", manifestó el Memote.