Armando González está viviendo su sueño, al haber sido considerado por Javier Aguirre para que formara parte de la Selección Mexicana en el Copa de Mundo de Norteamérica 2026.

La Hormiga se ganó a pulso su convocatoria con el Tri, gracias a las actuaciones que regaló con las Chivas en el último año; se quedó cerca de conquistar el bicampeonato de goleo.

En el Mundial, el centrodelantero mexicano ya cumplió otro de sus objetivos: sumar minutos.

En el partido inaugural entre México y Sudáfrica, el canterano rojiblanco ingresó de cambio para sustituir a Raúl Jiménez y tuvo la oportunidad de disputar alrededor de 22 minutos.

De esta manera, la Hormiga González ya es un seleccionado mundialista, apenas con 23 años, recién cumplidos.

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El debut del atacante mexicano en la Copa del Mundo generó que Javier Hernández compartiera su opinión sobre su excompañero.

El Chicharito no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

"[Me da] muchísimo orgullo de que una persona como él, un gran ser humano como él, con esa dedicación, esa entrega, esa dedicación, ese talento y ese profesionalismo consiga lo que se propone", resaltó.

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En una dinámica que el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana publicó en su cuenta oficial de Instragram (@ch14_), también aparecieron dos preguntas sobre las Copas del Mundo que disputó.

Primero, fue cuestionado sobre si le gustaría volver a disputar el torneo más importantes de selecciones del planeta.

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"De querer, quiero jugar 25 Mundiales más. [Me daría] mucho orgullo después de casi cinco o seis años sin representar a mi país significaría muchísimo", respondió.

De igual forma, habló sobre cuál de las tres Copas del Mundo en las que participó era su preferida.

"En los tres, me fue muy bien y en los tres llegamos a donde mismo, pero mi favorito... diría que el de Rusia, [pero] no puedo quitar el primero, pero bueno", señaló.

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El Chicharito Hernández también se tomó el tiempo para compartir su pronóstico para el segundo juego de la Selección Mexicana en el Mundial de Norteamérica 2026 ante Corea del Sur: "Yo digo que un 2-1 a favor de México".