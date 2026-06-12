Detrás de las lágrimas en su festejo hay una dedicatoria muy especial. Raúl Jiménez acabó con su sequía en Copas del Mundo y al fin pudo convertir; sin embargo, el llanto que conmovió a todos va más allá de su primer gol en un Mundial.

En marzo pasado falleció su padre y el deceso le impidió que pudiera acompañarlo en el que para él “será su Mundial”. Antes de anotar para terminar con la malaria, le urgía el tanto, ayer ante Sudáfrica, para poder voltear al cielo y dedicarlo.

“Era algo que estaba buscando, más que por meter mi primer gol en el Mundial para poder dedicárselo a mi papá que yo creo sería el más feliz de haber estado aquí en el estadio”, declaró Raúl.

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“Pero sé que desde allá arriba me estaba apoyando y este gol es para él y toda mi familia”, agregó el futbolista del Wolverhampton.

En entrevista para Selección Mexicana, Jiménez reveló que antes del duelo inaugural le dijo a Roberto Alvarado que le pusiera un buen centro para poder anotar.

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“Muy contento por haber podido anotar este gol. De hecho, antes le dije al Piojo (Alvarado) ‘ponme una a segundo poste y ahora sí la voy a meter’ y mira, se nos hizo, la pude meter. Muy contento”, concluyó.

Raúl ya había tenido pocos minutos en Brasil 2014, en Rusia 2018 y en Qatar 2022 , pero en ninguno había logrado anotar.

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