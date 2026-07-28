Culiacán. - Los turistas que viajan en cruceros y que tienen como uno de los destinos preferidos el Pacífico Mexicano, en sus visitas a Mazatlán, durante este año han generado una derrama económica de 486 millones de pesos en compras y consumos, sobre todo en la gastronomía regional.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo del Estado, explicó que durante los primeros siete meses del año, Mazatlán ha registrado un flujo de 303 mil 967 visitantes vía marítima, lo que implica continuar con las promociones y ofrecer buenos servicios a los turistas.

Dio a conocer que un total de 83 cruceros han tocado el puerto, lo que ha significado un impulso importante a la economía local, por los gastos que efectúan los visitantes que bajan a tierra por unas horas y recorren no solo la ciudad sino viajan a comunidades cercanas por sus atractivos y su gastronomía.

Foto: Especial

La funcionaria estatal comentó que el lunes pasado llegó al puerto el crucero Navigator Of The Seas, la última embarcación turista contemplada para el mes de julio, el cual trajo a bordo tres mil 896 pasajeros y mil 259 tripulantes.

Observó que la constante llegada de cruceros a Mazatlán representan una importante ventaja para exhibir al mundo las riquezas naturales y proyectar sus atractivos emblemáticos, como es el caso de su malecón, sus playas, centro histórico, la música, lo cultural y la rica variedad de platillos regionales.

La Secretaría de Turismo de Sinaloa explicó que los arribos de cruceros fortalecen el sustento de comercios locales, artesanales, restaurantes, el sector de la gastronomía, el transporte y el personal que sirve de guía de los visitantes.

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