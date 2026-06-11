Desde su regreso al banquillo de la Selección Mexicana, Javier Aguirre ha mantenido una línea clara: el protagonismo es del grupo y no de las individualidades. Partido a partido, el ‘Vasco’ ha insistido en fortalecer la idea colectiva, evitando resaltar nombres propios incluso en jornadas destacadas.

Sin embargo, el triunfo ante Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026 abrió una excepción. Tras consumarse la victoria, el estratega se permitió reconocer públicamente a dos futbolistas que marcaron diferencia en la cancha: Gilberto Mora y Raúl Jiménez.

Aguirre, quien le brindó su voto de confianza a Jiménez como su delantero principal, celebró que el atacante finalmente rompiera su sequía goleadora y se mostró convencido de que este Mundial puede convertirse en su gran escenario.

"Leí una entrevista en la que dijo que este sería su Mundial, e inició con el pie derecho. Siempre ha estado a la sombra de otros delanteros, pero hoy es titular de este equipo; se lo ganó a pulso. Es un gran día para él", mencionó.

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En el caso de Mora, quien debutó en el torneo y se convirtió oficialmente en el jugador más joven de esta edición en sumar minutos, Aguirre no escatimó en elogios hacia su actitud y compromiso dentro del campo.

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"Me han tocado varios debuts, entre ellos el de Chicharito Hernández, Carlos Vela y Rafael Márquez. Gil está preparándose; creo que, para ser su primera vez en un escenario como este, no desentono", concluyó.