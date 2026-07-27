En Final project, el bullying no es un recurso dramático más. Es el detonante de una historia que devela las consecuencias de la violencia entre adolescentes y el impacto que las redes sociales pueden tener en la salud mental.

Daniela Martínez interpreta a Tamara, una joven que llega a la escuela con la esperanza de empezar de nuevo, pero termina convirtiéndose en víctima de ciberacoso, esto en la nueva microserie de Netflix.

Para la actriz de 23 años, abordar a un personaje frágil cambió su forma de mirar a quienes así viven.

“Me sentí muy agradecida de que me tocara un personaje vulnerable, porque normalmente soy yo la que hace bullying. Empatizar con las personas que lo sufren, como los chavos de preparatoria que están pasando por eso, mostrar sus inseguridades y su ansiedad, fue muy importante para mí”, afirma.

Final project se va contra el bullying

La otra cara de la moneda

En el lado oscuro de la historia está Isabella Tena, de 19 años, quien interpreta a una de las jóvenes que participa en el acoso contra Tamara.

Más allá de asumir el papel de la antagonista, la actriz espera que la serie invite a reflexionar sobre una conducta que, considera, continúa minimizándose en las escuelas.

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“Espero generar conciencia de qué tan lejos podemos llegar por querer ser perfectos, encajar en la sociedad y todo eso que hacen los jóvenes con tal de ser aceptados. Que no sigan pasando este tipo de cosas del bullying”, señala.

Para Tena, el mensaje real de esta trama va más allá de la ficción que se puede ver en pantalla, pues considera que el acoso sigue presente en las escuelas y en la vida cotidiana.

“El bullying es algo que se normaliza mucho y esperemos que con la serie se den cuenta de que no deberíamos normalizarlo y que al final podemos prevenir antes de llegar a tales extremos”, comenta.

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Final project cuenta con 20 episodios de 10 minutos de duración y se estrena este 29 de julio vía Netflix.

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