En México, más del 75% de los adultos vive con sobrepeso y obesidad, una enfermedad crónica asociada con más de 200 complicaciones de salud, entre ellas el hígado graso.

En este contexto, uno de los anuncios más relevantes del Congreso Internacional sobre Obesidad (ICO) 2026 fue la aprobación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de dos tratamientos a base de semaglutida: la dosis de 7.2 mg para el manejo de la obesidad y la de 2.4 mg para adultos con esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), una forma avanzada de hígado graso.

Especialistas recordaron que la obesidad es uno de los principales factores asociados al desarrollo de hígado graso, una condición que puede progresar hacia complicaciones más severas si no es atendida oportunamente. En México, el incremento de ambas enfermedades ha llevado a impulsar estrategias que permitan atenderlas de manera integral.

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Semaglutida 7.2 mg: una nueva generación de tratamiento para la obesidad

La aprobación de la dosis de 7.2 mg representa una nueva generación de tratamientos para la obesidad. Si bien la semaglutida ya estaba disponible en dosis de 2.4 mg para el manejo de esta enfermedad, la nueva presentación amplía las alternativas terapéuticas para pacientes que requieren apoyo médico para alcanzar una pérdida de peso significativa y reducir el riesgo de complicaciones asociadas.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Angélica Navarro, directora médica asociada de Novo Nordisk, destaca que hoy el paciente ya no se siente solo. Cuando busca ayuda de un profesional de la salud y es valorado como candidato a un tratamiento de nueva generación, puede alcanzar sus metas de manera más fácil, al mismo tiempo, prevenir complicaciones asociadas a la obesidad.

En ensayos clínicos, adultos tratados con dosis de 7.2 mg de semaglutida, como complemento de cambios en el estilo de vida, lograron una reducción promedio del peso corporal del 21% a lo largo de 72 semanas, con uno de cada tres perdiendo al menos el 25% de su peso corporal.

En México, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades metabólicas representan un reto creciente de salud pública. Foto: Cortesía

La preservación de la masa muscular se ha convertido en uno de los principales objetivos de los tratamientos de nueva generación para la obesidad, debido a que ésta es fundamental para mantener la movilidad, la fuerza y la calidad de vida, especialmente conforme avanza la edad. De acuerdo con los análisis presentados, el 84% de la pérdida de peso observada con semaglutida 7.2 mg provino del tejido adiposo, manteniendo la calidad y función muscular.

Estos resultados, señaló la especialista, reflejan la evolución de los tratamientos contra la obesidad, que hoy buscan no sólo reducir el peso corporal, sino mejorar la salud integral de los pacientes y disminuir el riesgo de desarrollar otras enfermedades asociadas.

Semaglutida 2.4 mg: una nueva alternativa para MASH

Por otra parte, la semaglutida 2.4 mg fue aprobada para el tratamiento en adultos de la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH, por sus siglas en inglés) no cirrótica, una forma avanzada de hígado graso que puede permanecer sin síntomas durante años. A medida que la fibrosis hepática progresa, MASH puede derivar en cirrosis, cáncer de hígado, eventos cardiovasculares e incluso la necesidad de un trasplante hepático.

Se estima que, en México, el 60% de la población presenta algún grado de enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica, es decir, que en una fase inicial se tiene una acumulación de grasa del 5% en el hígado con poco o ningún daño a células hepáticas. Mientras que la prevalencia de MASH puede alcanzar hasta el 10%, afectando a más de 13 millones de personas.

De acuerdo con Novo Nordisk, esta aprobación representa un avance significativo para pacientes con fibrosis hepática de moderada a avanzada, idea con la que coincide el Dr. Jeffrey Lazarus, profesor de Salud Global de la City University of New York (CUNY), ya que ayuda a ralentizar la progresión de la enfermedad y representa una alternativa terapéutica para un padecimiento que anteriormente no contaba con tratamientos específicos.

Sobre el MASH, el Dr. Lazarus explicó puede permanecer silenciosa durante dos o tres décadas antes de ser diagnosticada, lo que abre una ventana de oportunidad para detectarla oportunamente y evitar complicaciones graves.

El especialista recordó que las enfermedades metabólicas no pueden analizarse de manera aislada, pues la afectación en un órgano suele repercutir en otros sistemas del cuerpo. "Todo está vinculado", resumió Lazarus al explicar la relación entre fibrosis hepática, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

México, sin preparación para diagnosticar MASH

Al preguntarle sobre si México está preparado para detectar este tipo de padecimientos, el especialista consideró que el país aún enfrenta importantes retos, pues no se realizan pruebas básicas de manera sistemática, no existe suficiente infraestructura de imagenología y muchos médicos de primer contacto no están familiarizados con la detección de fibrosis hepática.

"La primera cosa que tiene que hacer México es incluir esta enfermedad en los planes de acción y estrategias que ya existen para otras enfermedades como obesidad y diabetes. Ese sería un primer paso que no tiene gran coste: el reconocimiento", afirmó.

Agregó que posteriormente será necesario fortalecer el diagnóstico desde la atención primaria y aprovechar las muestras de sangre que ya se toman para incorporar indicadores relacionados con enfermedades hepáticas.

Para el Dr. Lazarus, México se encuentra en una posición favorable para actuar frente a este problema; sin embargo, advirtió que no puede seguir ignorándose una enfermedad que afecta a millones de personas.

Desde su perspectiva, este es el siglo metabólico, se ha avanzado frente a enfermedades infecciosas, pero ahora nos enfrentamos a nuevos padecimientos que pueden prevenirse si se actúa a tiempo.

Dr. Jeffrey Lazarus, profesor de Salud Global de la City University of New York. Foto: Cortesía

La obesidad no es una cuestión de voluntad

Para la directora médica asociada de Novo Nordisk, uno de los principales retos en México continúa siendo el estigma alrededor de la obesidad y la necesidad de reconocerla como una enfermedad crónica multifactorial.

"El paciente vive culpándose a sí mismo o incluso avergonzado, cuando en realidad no es un problema de falta de voluntad o compromiso, sino un problema biológico", afirmó.

La especialista señaló que aún persiste la idea de que la obesidad es una consecuencia exclusiva de malos hábitos, cuando en realidad se trata de una enfermedad crónica multifactorial que puede desencadenar complicaciones de salud, entre ellas diabetes, enfermedades cardiovasculares y padecimientos hepáticos.

En este sentido, destacó la importancia de que médicos, pacientes y sociedad reconozcan que detrás de la obesidad existen alteraciones biológicas que dificultan el mantenimiento del peso a largo plazo.

"Debe haber un reconocimiento de que la obesidad se tiene que considerar una enfermedad crónica, donde hay un problema biológico detrás que hace que esto persista", señaló.

Navarro añadió que el tratamiento con medicamentos como la semaglutida no sólo tiene que estar acompañado por el médico; también deben participar psicólogos, nutriólogos y especialistas en actividad física. El objetivo es que el medicamento sea un complemento para cambiar el estilo de vida de los pacientes.

Incluso, agregó que el acompañamiento de la familia y el combate al estigma son fundamentales para mejorar la adherencia a los tratamientos y la calidad de vida de quienes viven con esta condición.

En este contexto, insistió en que este tipo de tratamientos no deben entenderse como una solución inmediata ni utilizarse sin supervisión médica.

"Nuestro llamado es que siempre haya un profesional de la salud alrededor del paciente. Hay mucha desinformación y malentendidos sobre estas moléculas, particularmente en redes sociales, por lo que es importante acudir a fuentes confiables y escuchar a especialistas", concluyó.

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