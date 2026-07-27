Durante el verano es indispensable que adoptes ciertas prácticas para cuidar tu celular, y una de las más recomendables es que lo mantengas alejado de los rayos solares, ya que su exposición prolongada podría afectarlo.

A fin de que cuides la vida útil de tu dispositivo, en Tech Bit te decimos por qué no es apropiado exponer tu celular al sol y qué hacer en caso de que experimente un sobrecalentamiento.

¿Por qué no debes exponer tu celular al sol?

Expertos de Huawei señalan que una de las principales razones por las que no debes dejar tu celular bajo los rayos del sol es la salud de su batería, pues este componente está fabricado principalmente de iones de litio, que es un material extremadamente sensible al calor.

Cuando tu dispositivo permanece bastante tiempo bajo el sol o cerca de cualquier fuente de energía o electricidad, dicho componente se desgasta de manera prematura, lo que puede desencadenar problemas en su rendimiento, como por ejemplo, que se caliente de más al ejecutar tareas sencillas o que su pila se descargue rápidamente.

A su vez, el calor extremo perjudica otros elementos del celular como la pantalla, el procesador, las memorias, los chips y más.

Sin embargo, los móviles no son los únicos que se ven afectados, ya que los usuarios pueden sufrir un accidente si la batería o cualquier otro componente explota o se incendia tras haberlo dejado mucho tiempo bajo el sol.

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Si tu celular está en un espacio cuya temperatura sea mayor a 45º C, retíralo inmediatamente. Foto: Pixabay

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¿A qué temperatura debe estar tu celular para que no se sobrecaliente?

Algunos fabricantes como Samsung y Huawei explican que los celulares están diseñados para soportar temperaturas no mayores a 35 ºC, por lo que dejarlo en espacios sofocantes o bajo los rayos solares es incorrecto y peligroso.

Toma en cuenta que si tu móvil permanece mucho tiempo en estas condiciones extremas y lo utilizas, el sobrecalentamiento será todavía mayor, especialmente si ejecutas aplicaciones pesadas como videojuegos, apps de streaming, entre otras.

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Pero la buena noticia es que existen medidas que puedes poner a prueba para lograr el enfriamiento de tu celular como:

Apaga tu teléfono para que se enfríe y detenga su actividad de forma segura.

Retira la funda o cualquier otro accesorio para permitir su ventilación.

Baja el brillo y desactiva ciertas herramientas que sobreesfuerzan al celular, como animaciones o procesos de navegación.

Desactiva funciones como el Bluetooth o WiFi para disminuir la actividad del teléfono.

Si tienes cerca un ventilador o aire acondicionado, préndelo y acerca tu dispositivo para refrescarlo.

Evita meter tu celular al refrigerador, ya que el cambio brusco de temperatura podría averiarlo.

Este verano, evita dejar tu celular cerca de las ventanas. Foto: Pexels

¿Qué hacer para evitar que tu celular se sobrecaliente?

Finalmente, sigue estas recomendaciones que Samsung comparte para evitar que tu celular se sobrecaliente bajo el sol:

Déjalo en un ambiente que no rebase los 35ºC.

Evita utilizarlo de manera prolongada en horarios y lugares donde los rayos solares predominen como la calle o cerca de las ventanas.

No lo uses si está caliente y procura no enchufarlo a la corriente eléctrica.

Mantenlo alejado de objetos metálicos que pueden conducir las altas temperaturas.

No lo coloques sobre el suelo.

¡Ya lo sabes! En este verano, evita que tu celular tenga contacto con el sol, así alargarás su vida útil y evitarás accidentes y reparaciones costosas.

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