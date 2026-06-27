Los celulares también nos ayudan a disminuir el tiempo que pasamos frente a la pantalla, y una de las funciones para lograrlo es el modo AOD. Aunque no es muy popular, permite personalizar tu dispositivo y hasta gestionar notificaciones importantes, sin tener que desbloquearlo.

¿Quieres saber cómo se activa? En Techbit te damos el paso a paso.

¿Qué es el modo AOD?

El modo AOD (Always On Display), que en español quiere decir "Pantalla Siempre Activa", fue implementado por Nokia en su modelo N86 8MP de 2009 para que los usuarios pudieran consultar la hora sin tener que desbloquear el celular. Posteriormente, fue retomado por fabricantes como Apple, Samsung y Xiaomi.

Un artículo de Huawei señala que este modo actúa como una especie de antesala a la pantalla de bloqueo, accediendo de manera instantánea a datos útiles como la hora, la fecha y las notificaciones.

Y actualmente, ayuda a controlar otras aplicaciones y herramientas del dispositivo como las plataformas de streaming, alarmas y temporizadores, lo que resulta útil en momentos en los que no se puede prestar tanta atención al teléfono.

Esas no son todas sus ventajas, sino que permite personalizar la pantalla de reposo con animaciones y widgets, entre ellos, el clima, el estado de batería o el calendario. Y en algunos celulares es posible colocar una frase o número de contacto por si se pierde.

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El modo AOD no es una pantalla de bloqueo, sino una vista previa que muestra datos importantes. Foto: Xiaomi

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¿Qué celulares son compatibles con el modo AOD?

La principal desventaja del modo AOD es que no se encuentra disponible en todos los celulares, puesto que hay modelos que no cuentan con el hardware y software soportarlo.

Sin embargo, comúnmente se integra en equipos con pantalla AMOLED / OLED. Una manera de averiguar si tu teléfono lo tiene, es revisando el manual o los ajustes. Aquí la lista con algunos de los modelos compatibles:

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iPhone

Serie iPhone 14

Serie ¡Phone 15

Serie ¡Phone 16

Modelos base de iPhone 17 en adelante

HONOR

Magic 7 Pro

Magic 8 Pro

Serie Honor 600.

HONOR 200 Pro

Huawei

Serie Pura 80

Serie P

Seria Nova

Serie Mate

Motorola

Serie Edge 70

Serie Edge 60

Serie Edge 50

Motorola Razr

Samsung

Serie Galaxy S de Samsung

Serie Galaxy A de Samsung

Serie Galaxy Z de Samsung

Xiaomi

Serie Note 14

Serie Note 15

Otra desventaja del modo AOD es que puede consumir hasta el 10% de batería en 12 horas. Foto: Huawei

¿Cómo activar el modo AOD en tu celular?

Para activar el modo AOD, lo primero que debes hacer es verificar que el "modo Ahorro de batería" esté apagado. Después, tanto en iOS como en Android haz lo siguiente:

Entra a "Ajustes" y ve a “Pantalla de bloqueo”

Da clic en “Pantalla de Suspensión” y selecciona “Pantalla siempre activa", “Modo OAD” o “Always On Display”

Pulsa “Cuándo mostrar" para ajustar el tiempo de actividad, por ejemplo, al tocar la pantalla o durante un horario específico para ahorrar energía

Por último, personaliza el modo con el color, calendario o reloj que prefieras, así como widgets, frases y animaciones

Si quieres darle un toque personal a tu celular y reducir las distracciones, el modo AOD es tu mejor aliado.

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