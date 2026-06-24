Actualmente, los lentes no son un accesorio más, ahora son un dispositivo que permite interactuar de forma diferente con el mundo desde su versión más inteligente. Y marcas como Meta lo saben.

Por ello, recientemente lanzaron Meta Glasses en colaboración con EssilorLuxottica, una nueva línea de lentes con IA que le permite a las personas integrar la tecnología en su vida cotidiana sin dejar a un lado el e

En Tech Bit te contamos todo lo que debes saber sobre este nuevo accesorio de Meta.

Cómo son y cuánto cuesta los nuevos Meta Glasses. Imagen: Meta

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¿Cómo son los nuevos Meta Glasses?

Los Meta Glasses están disponibles en colores vibrantes y con materiales premium. Vienen en tres estilos de armazón que ofrecen "siluetas distintas, ideales para diferentes rostros, estados de ánimo y ocasiones".

Los tres modelos son:

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Meta Adventurer en forma rectangular y limpia para un look atemporal y versátil. Está disponible en tamaño estándar y grande.

Meta Fury con un armazón audaz que hace una statement contundente.

Meta Glasses by Kylie en colaboración con Kylie Jenner, cuenta con un armazón ovalado y delgado único.

En cuanto a colores, los disponibles son: negro clásico, carey clásico, verde racing, lino, merlot, caoba y arenisca.

Por su parte, las características tecnológicas también son importantes en estos lentes. Incluyen:

Un botón de acción para activar Meta AI o lo puedes personalizar con tu función favorita.

Audio nítido para disfrutar de música, llamadas, audiolibros y más.

Sistema avanzado de múltiples micrófonos.

Toma fotos y videos con manos libres.

Con configuración que permite protege la información que capturas.

Y con más de 8 horas de batería o con 40 horas de batería adicional con su estuche de carga portátil.

Cómo son y cuánto cuesta los nuevos Meta Glasses. Imagen: Meta

¿Cuánto cuestan los Meta Glasses?

Los Meta Glasses tienen un precio inicial de 299 dólares y por el momento están disponibles en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, España, Alemania, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Suiza y Australia.

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