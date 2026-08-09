Una nueva colección llega para inundar los armarios en otoño 2026 y es presentada por Tommy Hilfiger. Así que si eres amante de las prendas de mezclilla, tienes que revisar los detalles de este lanzamiento porque seguro te dará más inspiración para lucir unos jeans.

Sigue leyendo para saber qué piezas la integran.

¿Cómo es la colección de Tommy Hilfiger para otoño 2026?

Esta colección tiene por objetivo transmitir una sensación de libertad, y demostrar que una sola prenda -considerada como básica- se puede adaptar a cualquier ocasión, personalidad y sentido de moda.

La campaña lleva por nombre Always Denim, y en ella apreciamos a dos promesas juveniles dentro de la industria: Romeo Beckham, quien a sus 23 años es considerado un referente de estilo, y a la modelo neerlandesa Yasmin Wijnaldum.

Tommy Hilfiger presenta jeans con cortes noventeros en esta colección. Foto: Cortesía Tommy Hilfiger

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Con estos rostros, la marca de ropa le da la bienvenida a una nueva generación de insiders que "reflejan una expresión renovada del Classic American Cool: auténtica, optimista y siempre con él como protagonista".

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Y dado que para vestir denim no hay reglas, Tommy Hilfiger reafirma la versatilidad del tejido en diferentes cortes, siluetas y lavados, siendo aptos para llevarse en cualquier momento.

Particularmente, en la línea masculina destacan los jeans con corte baggy y Dover; mientras que en la femenina hay propuestas con cortes como el Daisy (con tiro bajo y suelto), así como pantalones de tiro alto y hasta diseños más noventeros.

Otro detalle curioso de la campaña es que se inspira en las tardes de películas y las escapadas por la ciudad junto con amigos, razón por la que fue ambientada en The Mark Hotel, ubicado en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

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En la línea femenina, Tommy Hilfiger presenta los jeans Daisy. Foto: Cortesía Tommy Hilfiger

¿Cuándo saldrá a la venta la nueva colección de Tommy Hilfiger para otoño?

En el universo de Tommy Hilfiger, la mezclilla ha sido clave por alrededor de cuatro décadas.

¿Quieres integrar algunas de sus nuevas piezas a tus looks? Entonces debes saber qué esta colección de otoño se encontrará disponible toda la temporada, tanto en su sitio web como en tiendas físicas.

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