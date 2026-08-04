¡Una nueva experiencia ha llegado a la Ciudad de México! Distroller sigue fortaleciendo el vínculo con sus fans a través de la creación de una Popop Estor y, si eres uno de ellos, tienes que visitarla.

En este nuevo espacio, la creatividad y la imaginación no tienen límites, puesto que ofrece actividades para que los visitantes interactúen con sus personajes favoritos de la marca de juguetes.

Si quieres conocer todos los detalles, sigue leyendo porque aquí te los damos.

El universo Distroller fue creado por la mexicana Amparín Serrano. Foto: Cortesía Distroller

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¿Qué puedes encontrar en la Popop Estor de Distroller?

Niñas, niños, jóvenes y adultos, todos son bienvenidos en esta nueva activación de Distroller. Por medio de diversas dinámicas, busca ofrecerles experiencias inolvidables y hasta escenarios para tomarse fotografías.

Pero además, en la Popop Estor es posible encontrar novedades, desde líneas de juguetes hasta accesorios y complementos.

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Otro dato curioso es que cada rincón de la experiencia presenta diseños coloridos y figuras vibrantes, fiel a la identidad de la marca. También hay personajes como la enfermera Tania, que se encargan de ayudar y ofrecer asistencia a los más pequeños.

Y por si fuera poco, cuenta con una zona de cunero para adoptar Ksi-meritos o Neonatos, dos de sus creaciones más populares en México.

Distroller abre las puertas de su Popop Estor con dinámicas, novedades y accesorios. Foto: Cortesía Distroller

¿Cuáles son los horarios de la Popop de Distroller en CDMX?

Sin duda, éste puede ser un buen plan para salir con tus pequeños en sus vacaciones de verano. Así que toma nota porque abre de lunes a domingo en un horario de 11:00 a 20:00 horas.

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Y pese a que se trata de una experiencia sin costo, te recomendamos llevar algo de dinero por si te interesa comprar algún producto.

¿Listo para sumergirte en el mundo de Distroller? Encuentra su nueva Popop Estor dentro del centro comercial Artz Pedregal, con dirección Periférico Sur 3720, San Jerónimo Lídice, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, CDMX.

Visita la Popop de Distroller en CDMX y lleva a tus pequeños. Foto: Cortesía Distroller

Como podrás ver, no sólo es una tienda, sino un espacio para convivir con personajes emblemáticos, así como aprender sobre la marca y conocer más sobre el legado creativo de Amparín Serrano.

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