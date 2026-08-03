Desde que inició “La casa de los famosos México”, los looks de Galilea Montijo son muy esperados por los amantes de la moda. En esta nueva entrega del reality show, mantiene su alianza con la fashion stylist Jessica Marmolejo, quien se unió al equipo de la conductora en la temporada anterior, con enfoque en la moda mexicana y el upcycling.

Durante el estreno de la cuarta temporada, ambas sorprendieron con un vestido con luces (LED) creado por el dúo de diseñadores de la marca Iann Dey, firma que estuvo muy presente en el estilismo de Galilea en LCDLFMX 3. Posteriormente, en la primera noche de nominación, Montijo lució un diseño glamoroso y romántico de la talentosa Raquel Orozco.

Este domingo, durante el programa que reveló a la primera eliminada, quien resultó ser la cantante Mariana Ochoa, Galilea Montijo brilló con un vestido de piel ceñido y largo. Y sí, también es diseño mexicano.

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Galilea Montijo brilla con vestido de piel en "La casa de los famosos México"

Ni futurista ni romántico. La presentadora se enfundó en un vestido de piel de color burgundy, audaz, sensual y elegante. La pieza presenta una armonía de detalles que resaltan la silueta femenina, como el escote asimétrico y las aberturas laterales del corset.

Trenzado y flecos enriquecen el diseño en piel. Foto: Instagram @galileamontijo (@fernando.dumas @alex.bermu1796)

Sin duda, entre los elementos más llamativos del diseño destacan: el trenzado entre ojales y los flecos que aportan su singular movimiento a la falda de abertura central.

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El vestido de Galilea Montijo es creación la diseñadora mexicana Eva Urías, quien ha colaborado con figuras como Belinda, Danna y Paty Cantú, entre otras. Jessica Marmolejo exaltó en sus redes sociales el trabajo artesanal presente en la pieza, la cual definió con “carácter y un aire contemporáneo”.

Una trenza, la mejor elección de peinado

El peinado de la presentadora de "La casa de los famosos México" dialoga con el diseño del vestido, pues en su creación (por Jorge Beltrán) incorporaron finas tiras entrelazadas con el cabello. Además, hay que decir que el recogido, pulido y con trenza XL, dejó que se lucieran plenamente el escote y los pendientes. Alfonso Waithsman volvió a estar a cargo del maquillaje de Galilea Montijo, en el que predominaron delicados tonos rosa y nude.

Galilea Montijo apostó por una manicura con estilo 'milky nails'. Foto:

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