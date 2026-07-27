Si hay algo que ya es tradición en La Casa de los Famosos México, además de las polémicas, las teorías y los habitantes que prometen dar de qué hablar durante semanas, es esperar con qué look aparecerá Galilea Montijo. Año tras año, la conductora convierte la gala de estreno en una auténtica pasarela, y la cuarta temporada, que arrancó este domingo 26 de julio, no fue la excepción.

Para abrir una nueva edición del reality, Galilea apostó por un diseño de la firma mexicana Iann Dey, una pieza que llevó la alta costura hacia un terreno mucho más experimental al combinar artesanía, tecnología e iluminación en un mismo vestido.

El vestido de Galilea Montijo mezcló alta costura y tecnología

Más que un vestido, la pieza funciona como una escultura luminosa. Confeccionada sobre una base de malla transparente cubierta microcristales, la creación incorpora filamentos de luz LED integrados artesanalmente que recorren el cuerpo de la conductora con líneas orgánicas que se iluminan y dibujan su silueta.

Las extensiones luminosas que nacen desde las mangas y caen hasta el suelo terminan de reforzar esa estética futurista, generando movimiento con cada paso y haciendo que la pieza cobre vida frente a las cámaras.

Vestido que mezcló cristales y filamentos LED. Foto: Instagram @galileamontijo

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Iann Dey firma uno de los looks más impactantes de Galilea

El vestido fue diseñado por Iann Dey, mientras que el estilismo estuvo a cargo de Jessica Marmolejo, el maquillaje fue realizado por Waithsman y el peinado por Jorge Beltrán Hair.

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Con esta apuesta, Galilea Montijo vuelve a confirmar que sus apariciones en La Casa de los Famosos México ya son un acontecimiento de moda por derecho propio. Si en temporadas anteriores sorprendió con siluetas dramáticas, transparencias y aplicaciones de alta costura, este año llevó la conversación un paso más allá con una pieza donde la tecnología también forma parte del diseño.

En una noche marcada por el estreno de una nueva temporada del reality, el vestido terminó robándose buena parte de la conversación en redes sociales y consolidó una vez más a Galilea Montijo como una de las figuras que entiende que la televisión también puede ser una pasarela.

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