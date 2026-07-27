Espectáculos | 27-07-26 | 15:09 |

se cuestiona por qué no fue requerido como uno de los artistas que cantó durante el ; "" mostró desánimo y, hasta reproche, de que la FIFA y los colaborares mexicanos que se involucraron en la organización del, no lo contemplaran para interpretar alguno de sus éxitos.

Este fin de semana, se presentó en el Auditorio GNP Seguros, de Puebla, este viernes 24 de julio y, "Venga la alegría" acudió a su encuentro para cuestionar al, acerca de temas de diversa índole.

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El cantante de "No hace falta" se condujo jocoso hacia las y los fans que asistieron a su recital, al rememorar la jornada futbolística que nuestro país albergó, durante un mes, al ser uno de los tres países anfitriones del Mundial, especialmente por el hecho de que no recibió ninguna propuesta para participar en los que se realizaron.

"¿Por qué no me invitaron a cantar?, solamente... solamente Shakira, solamente Shakira, nunca Cristian", dijo, generando las carcajas de su público.

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Eso no fue todo, cuando el cantante fue abordado por un reportero del matutino de TV Azteca reveló que, nuevamente, se está dando una y, aunque no reveló la identidad de la mujer con la que sale en la actualidad, hizo referencia a una de las virtudes que más le agradan de ella.

"Estoy saliendo con alguien, todavía no es una novia oficial, pero estamos saliendo, besa muy bien".

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También mostró entusiasmo de que el próximo 12 de agosto se celebrará su, en donde contará con la presencia de su madre, , como maestra de ceremonias, mientras que él cantara algunos de sus éxitos y lo acompañarán gran parte de familia, como también asistiralgunos miembros de la prensa.

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melc

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