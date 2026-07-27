La inevitable química que ha surgido entre Karina Torres y Aldo Rendón en "La casa de los famosos México", no ha quedado desapercida para los televidentes del reality pues, aunque son conscientes de que pertenecen a diferentes habitaciones, en menos de 24 horas, han mostrado la buena química que existe entre ellos.

La cuarta temporada de "LCDLFM" ya comenzó, tras un año del estreno de la última edición; expectantes, los seguidores del reality show de Televisa ya han hecho sus primeras impresiones, en redes sociales y, entre los puntos más positivos, rescatan la buena química que está surgiendo entre "la Licenciada Karina" y el estelista de las estrellas, Aldo Rendón.

Desde esta mañana, en el 24 / 7, los seguidores del reality han desentrañado que, más allá que las alianzas, hay participantes que, fraternalmente, ya han conectado, como sucede entre Karina Torres y Aldo Rendón.

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A pesar de pertenecer a diferentes habitaciones, en las interacciones que refleja el 24/7, han demostrado la identificación que les permite esar, prácticamente, todo el tiempo que transcurre compartiendo entre los dos.

Aún sin que, antes de su ingreso a "LCDFLM" no se conocían, Rendón ha sentido la confianza de bromear con "Kari" solicitándole que se lave el cabello porque le luce "ceboso".

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También han hablado del potencial de Torres de encontrar una buena pareja, ahora que se encuentra en la soltería, cuando la competencia termine.

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La influecer, y también emprendedora, pues cuenta con una agencia de viajes, fue quien descubrió que Fede Vigevani fue quien escondió los rollos de papel de baño y, cuando Aldo, se percató -luego de hallarlos, que "la Licenciada" llevaba varios de ellos en sus manos, para depositarlos en el baño, optó por caricaturizar el momento y preguntarle a "Kari" si tenía problemas estomacales".

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Las risas y buena química que su interacción ha producido, conmina a los televidentes a creer que son una gran dupla y, a un día de comenzar el reality, apuestan porque serán los dos grandes finalistas de esta edición.

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