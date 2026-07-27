Espectáculos | 27-07-26 | 17:06 | Actualizada | 27-07-26 | 18:40 |

La inevitable química que ha surgido entre y en "La casa de los famosos México", no ha quedado desapercida para los televidentes del reality pues, aunque son conscientes de que pertenecen a , en menos de 24 horas, han mostrado la buena química que existe entre ellos.

La de "LCDLFM" ya comenzó, tras un año del estreno de la última edición; expectantes, los seguidores del reality show de ya han hecho sus primeras impresiones, en redes sociales y, entre los puntos más positivos, rescatan la buena química que está surgiendo entre "" y el de las estrellas, Aldo Rendón.

Desde esta mañana, en el 24 / 7, los seguidores del reality han desentrañado que, más allá que las alianzas, hay participantes que, fraternalmente, ya han conectado, como sucede entre Karina Torres y Aldo Rendón.

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A pesar de pertenecer a diferentes habitaciones, en las interacciones que refleja el 24/7, han demostrado la identificación que les permite esar, prácticamente, todo el tiempo que transcurre compartiendo entre los dos.

Aún sin que, antes de su ingreso a "LCDFLM" no se conocían, Rendón ha sentido la confianza de bromear con "Kari" solicitándole que se lave el cabello porque le luce "ceboso".

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También han hablado del potencial de Torres de encontrar una buena pareja, ahora que se encuentra en la soltería, cuando la competencia termine.

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La influecer, y también emprendedora, pues cuenta con una agencia de viajes, fue quien descubrió que Fede Vigevani fue quien escondió los rollos de papel de baño y, cuando Aldo, se percató -luego de hallarlos, que "la Licenciada" llevaba varios de ellos en sus manos, para depositarlos en el baño, optó por caricaturizar el momento y preguntarle a "Kari" si tenía problemas estomacales".

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Las risas y buena química que su interacción ha producido, conmina a los televidentes a creer que son una gran dupla y, a un día de comenzar el reality, apuestan porque serán los dos grandes finalistas de esta edición.

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melc

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