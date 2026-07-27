Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) cumplimentaron seis órdenes de aprehensión durante el fin de semana por los delitos de extorsión agravada, delitos contra la salud y robo agravado.

Las detenciones se realizaron en las alcaldías Gustavo A. Madero, Xochimilco, Iztapalapa y Cuauhtémoc, además de dos notificaciones de mandamientos judiciales al interior de centros penitenciarios.

Entre los detenidos se encuentran Christian “N”, de 22 años, quien recibió una orden de aprehensión por delitos contra la salud mientras se encontraba interno en un reclusorio ubicado en Gustavo A. Madero.

En esa misma demarcación fue detenida Uriel Enrique “N”, de 40 años, señalada por el delito de extorsión agravada y quien, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente forma parte de un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona.

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Asimismo, en un centro penitenciario femenil de Iztapalapa fue notificada Elevy Dannae “N”, de 26 años, de una orden de aprehensión por extorsión agravada. Las autoridades la relacionan con una célula delictiva que opera en la zona centro de la capital y mantiene disputas con otro grupo criminal.

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En la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, fue capturado Omar Jorge “N”, de 39 años, por el delito de robo agravado en grado de tentativa. La investigación está vinculada con un robo a casa habitación registrado el pasado 12 de julio en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

Finalmente, en Xochimilco fueron detenidos Fernando “N”, de 22 años, y Yari Jasmin “N”, de 44 años, ambos señalados por robo agravado calificado. La carpeta de investigación está relacionada con un asalto a una vivienda ocurrido el 9 de junio en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

La SSC informó que las seis personas fueron informadas de los mandamientos judiciales en su contra, se les leyeron sus derechos y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para continuar con sus procesos penales.

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