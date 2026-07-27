El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) iniciará la segunda etapa de evaluación de control y confianza dirigida al personal especializado en funciones de verificación, con el objetivo de brindar mayor certeza y confianza a la ciudadanía.

La primera fase de este proceso se realizó durante los meses de octubre y noviembre de 2025, cuando 242 personas verificadoras fueron evaluadas en el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

Las pruebas incluyeron revisiones de entorno social y situación patrimonial, así como evaluaciones psicológicas, médicas, toxicológicas y de polígrafo, con el propósito de garantizar la integridad, legalidad y profesionalismo de quienes realizan visitas de verificación en establecimientos mercantiles, obras y unidades de transporte.

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Derivado de estas evaluaciones, en el 2025, 53 personas servidoras públicas fueron separadas de sus cargos al no acreditar los requisitos de probidad establecidos para el desempeño de sus funciones. Para fortalecer la capacidad operativa del Instituto, durante la presente administración se emitieron dos convocatorias públicas para cubrir las vacantes generadas.

El Invea pondrá en marcha en agosto la segunda etapa de evaluaciones con el propósito de consolidar una institución más transparente, confiable y cercana a la ciudadanía.

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Los exámenes de control y confianza son parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la credibilidad institucional y garantizar que el personal encargado de las verificaciones actúe con estricto apego a la ley.

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