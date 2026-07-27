Tras los recientes casos de despojo dados a conocer en medios de comunicación, diputados locales de Morena se reunieron con decenas de vecinas y vecinos de la Ciudad de México afectados por este delito.

Durante la reunión, la coordinadora guinda Xóchitl Bravo escuchó los casos expuestos por las y los vecinos y se comprometió a dar seguimiento puntual a cada uno de ellos, reiterando que las víctimas contarán con acompañamiento en todo momento.

Al revisar los casos presentados, se identificó que las carpetas de investigación por despojo se concentran principalmente en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, por lo que se acordó poner especial atención a las familias de ambas demarcaciones.

Se explicó a los asistentes que la reforma al Código Penal, al Código Civil, a la Ley Registral y a la Ley del Notariado de la Ciudad de México en materia de despojo, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México y es ley vigente, con el propósito de fortalecer la prevención y sanción de este delito y garantizar protección efectiva a las víctimas.

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Se recordó que el despojo afecta no solo el patrimonio de las familias, sino también su tranquilidad y bienestar, siendo las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y las comunidades indígenas quienes con mayor frecuencia enfrentan este tipo de situaciones.

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Entre los principales cambios que ya forman parte de la legislación se explicaron los siguientes:

En el Código Penal se amplían las formas de comisión del delito, incluyendo la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad; se incrementan penas y multas; se establecen agravantes para casos de violencia contra personas vulnerables o uso de documentación falsa, y se reconoce como delito continuado ocupar o impedir el uso de un inmueble tras un requerimiento judicial.

En el Código Civil se redefine la posesión de buena fe, presumiendo mala fe en actos simulados o con títulos fraudulentos, y se nulifican los actos jurídicos que encubran despojos mediante simulación contractual.

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En la Ley Registral se establece un mecanismo de control para evitar el registro de escrituras falsas.

En la Ley del Notariado se responsabiliza a las y los notarios por negligencia o mala fe en la autenticación de actos que conlleven despojo.

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El diputado Paulo García y el concejal Hugo Torres Zumaya coincidieron en la importancia de acompañar esta nueva legislación con atención directa a las familias y sus casos particulares, especialmente en Benito Juárez y Cuauhtémoc.

También subrayaron que el Gobierno de la Ciudad de México ya está actuando en la materia, y que esta reforma se suma a ese esfuerzo para dar una respuesta clara desde la ciudad a esta problemática.

Como resultado del encuentro, se acordó dar seguimiento caso por caso a las denuncias presentadas, en un ejercicio de cercanía que refrenda el compromiso de Morena de construir una ciudad segura, próspera, de buen gobierno y que cuida a todas las personas.

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