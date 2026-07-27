Gema Garoa se sinceró con sus compañeros en "La casa de los famosos México" y abordó el duelo que enfrenta, expresándoles que, poco antes de su ingreso al reality, fue de su conocimiento, la noticia de que su padre había fallecido.

Cuando fue difundido al público que el padre de Gema, don David García Chavira, había perdido la vida, se puso en duda su participación en el reality, producido por Rosa María Noguerón, sin embargo, la actriz se mantuvo firme frente a su compromiso.

Eso no menguó la tristeza que alberga a Gema, quien, antes de entrar a "la casa" recibió un abrazo de la titular de la conducción, Galilea Montijo, así como le ofreció su más sentido pésame, el cual expresó que era un deseo que provenía de toda la producción.

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Finalmente, cuando Garoa ingresó a "la casa", junto a los 14 participantes más, con quien se batirá el primer lugar de la cuarta temporada de "LCDLFM", decidió abrirse y explicar a sus compañeros cómo era la dinámica familiar con su padre a quien, en realidad, conoció recientemente, en el 2024, cuando la actriz tenía 34 años.

"Les tengo que contar algo muy particular que me pasó".

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De hecho, Gema compartió que fue debido a que trató de contactar a su padre, para darle la noticia de que sería una de las nuevas participantes del programa de Televisa, que se enteró que don David ya había trascendido.

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"Hace tiempo murió mi mamá y, hace dos años, conocí a mi papá, ayer le hablé para decirle que iba a entrar al programa y me enteré que acaba de fallecer".

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Aunque no especificó la fecha en que habría tenido lugar su deceso, sugirió que ocurrió de forma muy reciente, motivo por el que no atravesaba un momento sencillo; también aclaró que la relación que mantenía con su progenitor no era de gran cercanía.

"No pasa nada, la vida sigue, yo, la verdad, no es que tenga una convivencia con él, de padre e hija, sin embargo, es un momento feo en mi vida, pero igual estoy entrando aquí", argumentó.

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A la postre y, con una sonrisa en el rostro, pidió a sus compañeras y compañeros que, cuando la nominen, no argumenten que es para que viva su duelo, en la paz y tranquilidad del exterior, pues ella estaba decidida a luchar por seguir en la competencia.

"No me vayan a salir con la mamad* de que ´la nomino para que viva el duelo con su familia´, no tengo familia, soy huérfana, entonces, quiero vivir mi duelo con ustedes", remató.

“Hace 2 años conocí a mi papá, ayer le hablé para decirle que entraba al programa y me enteré que acababa de fallecer. No quiero que me salgan con la mamada de - la nomino para que viva el duelo con su familia - soy huérfana, quiero vivir el duelo con ustedes” 😭 Gema Garoa es… pic.twitter.com/TcETxyj2qI — nacho con O (@NachoConO) July 27, 2026

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