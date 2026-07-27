La tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” arrancó con una gala llena de sorpresas. Galilea Montijo fue la encargada de recibir al público y adelantó que La Jefa pondrá a prueba a los habitantes desde el primer día con nuevas dinámicas que prometen cambiar el rumbo del juego.

“No tienen idea todo lo que La Jefa tiene preparado esta temporada. No va a dar ni un respiro”, comentó la conductora al iniciar la transmisión.

Antes de la llegada de los famosos, Wendy Guevara y Aldo de Nigris fueron los primeros en recorrer la renovada casa, mostrando las habitaciones Tulum, Ibiza y Malibú, además del gimnasio y el nuevo patio con temática selvática.

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Uno de los anuncios más importantes de la noche fue el cambio en la mecánica del programa. Galilea confirmó que desde la gala inaugural habría un habitante nominado y otro salvado, dejando claro que la estrategia comenzaría a jugarse desde el primer minuto.

Uno de los anuncios más importantes de la noche fue el cambio en la mecánica del reality. Foto: Facebook

La producción también reveló que los seguidores podrán elegir a los capitanes de las habitaciones a través del canal oficial de WhatsApp del reality, donde además se compartirán noticias, contenido exclusivo y momentos inéditos de los habitantes.

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Yanet García y Yahir inauguran la casa

Los primeros en cruzar la puerta fueron Yanet García y Yahir, quienes quedaron sorprendidos con las instalaciones.

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“Woaw. Está muy fresco. El patio está uff. Tenemos alberca”, fueron sus primeras impresiones.

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Más tarde ingresaron Moisés Peñaloza y Flor Vigna, quienes llamaron la atención por la buena química que mostraron desde el primer momento, al asegurar que podrían convertirse en grandes amigos dentro de la competencia.

Después apareció Ese Pérez, quien llegó con un traje rosa y bermudas, fiel a su estilo. Antes de entrar se despidió de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

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“Nos vemos pronto en seis meses”, le dijo el influencer.

Entradas sorpresa y momentos emotivos

Cynthia Klitbo hizo una entrada llena de energía con un número de baile, aunque uno de los momentos más emotivos llegó cuando se despidió de su pareja, Luis Rodríguez.

“La verdad, creo que le va a ir muy bien. Ella es bastante auténtica y es una gran persona”, expresó.

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La primera habitante sorpresa fue Gema Garoa, quien recibió un abrazo de Galilea Montijo. Durante su bienvenida, la producción aprovechó para enviarle sus condolencias por el fallecimiento de su padre.

Posteriormente ingresó Memo Schutz, con un traje inspirado en el futbol que incluía una red de portería en los hombros. Después llegó Masad Altamimi, acompañado por un grupo de bailarinas y al ritmo de música de Medio Oriente.

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El segundo habitante sorpresa fue el influencer Luis Chaparro, quien bromeó asegurando que no es primo del conductor Omar Chaparro.

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Más tarde aparecieron Brianda Deyanara, quien llamó la atención por su vestuario; Ximena Herrera, con un elegante vestido negro; Ernesto Laguardia, quien se describió como un participante “vintage” y aseguró que buscará conectar con las nuevas generaciones; además de Arantza Ruiz, quien sorprendió con una coreografía inspirada en los bailes de Fortnite.

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La siguiente sorpresa fue Mariana Ochoa, quien ingresó bailando al ritmo de uno de los éxitos de OV7, “Vuela más alto”. Después llegó Aldo Rendón, quien cruzó la puerta sin esperar más para comenzar su aventura.

Karina Torres llega con humor y Fede Vigevani inicia el juego

La conocida como Licenciada Karina Torres hizo su entrada acompañada por dos fisicoculturistas y dejó claro que su intención es disfrutar la experiencia.

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“Llegué a la casa, la agarro toda para disfrutar, pasarla de lo mejor, pero sobre todo vivir una nueva experiencia”, comentó.

La gran sorpresa del cierre fue Fede Vigevani, quien no será un habitante convencional. El influencer se convertirá en un cómplice secreto del público, ya que los seguidores del canal oficial de WhatsApp serán quienes decidan las misiones que deberá cumplir durante su estancia, aunque por tiempo limitado.

La primera dinámica consistió en elegir qué objeto debía esconder dentro de la casa. Entre las opciones estaban el papel de baño, el café y los sartenes.

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Finalmente, La Jefa le reveló su primera misión a Fede: esconder el papel de baño durante la primera noche, una tarea que podría generar las primeras incomodidades y tensiones entre los habitantes, incluso antes de que iniciaran oficialmente las estrategias del reality.

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