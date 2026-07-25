Con un mensaje de despedida, "Bely y Beto" confirmó el fallecimiento de Samuel Garza Rodríguez, colaborador del proyecto infantil, quien perdería la vida durante la gira que el equipo realizaba por Argentina.

A través de sus redes sociales, el espectáculo compartió este sábado 25 de julio un comunicado en el que recordó con cariño a quien se desempeñaba como community manager.

“Samuel fue mucho más que un integrante de nuestro equipo. Durante el tiempo que compartimos con él, nos regaló su profesionalismo, compromiso, alegría y calidad humana”, expresaron.

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Además de describirlo como un excelente trabajador y un gran amigo, el equipo envió un mensaje de apoyo a su familia y seres queridos.

“Su partida deja un profundo dolor en nuestros corazones, pero también un legado de compañerismo, respeto y pasión que siempre recordaremos”, se lee en el comunicado.

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La noticia generó mensajes de despedida entre los seguidores del show, originario de Monterrey, Nuevo León y encabezado por Belinda Treviño.

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A las muestras de apoyo también se sumó la Facultad de Artes Escénicas de la UANL, que recordó a Samuel Garza Rodríguez como exalumno de la institución y lamentó su fallecimiento.

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Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

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