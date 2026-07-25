La percepción de inseguridad en la alcaldía Tlalpan se redujo en un 8.2 % en el último trimestre, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La alcaldía informó que la percepción de inseguridad entre marzo y junio de este año pasó del 57.9 a 49.7%.

Mediante un comunicado, la demarcación aseguró que "los resultados de la ENSU reflejan que la Alcaldía Tlalpan se ubica entre las demarcaciones de la Ciudad de México con menor percepción de inseguridad, lo que representa un avance en la percepción ciudadana sobre las condiciones de seguridad en la demarcación durante el segundo trimestre de 2026".

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La demarcación informó que la percepción de inseguridad entre marzo y junio de este año pasó del 57.9 a 49.7%. Foto: especial

La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, dijo que los resultados de la ENSU coinciden con la estrategia de seguridad impulsada por la administración, la cual está basada en la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno.

Además, destacó la realización de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, donde diariamente se reúnen representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la demarcación.

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La alcaldía aseguró que hasta este viernes 24 de julio, la actual administración ha realizado 132 sesiones de este gabinete de seguridad.

De igual forma, se afirmó que al principio de la administración se contaba con seis patrullas, por lo que se impulsó la adquisición de nuevos vehiculos para la seguridad, pasando a un parque vehicular a 53 unidades, entre patrullas, motocicletas y cuatrimotos.