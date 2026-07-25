[Publicidad]
La percepción de inseguridad en la alcaldía Tlalpan se redujo en un 8.2 % en el último trimestre, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La alcaldía informó que la percepción de inseguridad entre marzo y junio de este año pasó del 57.9 a 49.7%.
Mediante un comunicado, la demarcación aseguró que "los resultados de la ENSU reflejan que la Alcaldía Tlalpan se ubica entre las demarcaciones de la Ciudad de México con menor percepción de inseguridad, lo que representa un avance en la percepción ciudadana sobre las condiciones de seguridad en la demarcación durante el segundo trimestre de 2026".
Lee también Tlalpan abre inscripciones para Curso de Verano para Todas y Todos 2026; se busca fortalecer el derecho al juego, la recreación y el desarrollo integral
La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, dijo que los resultados de la ENSU coinciden con la estrategia de seguridad impulsada por la administración, la cual está basada en la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno.
Además, destacó la realización de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, donde diariamente se reúnen representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la demarcación.
[Publicidad]
La alcaldía aseguró que hasta este viernes 24 de julio, la actual administración ha realizado 132 sesiones de este gabinete de seguridad.
De igual forma, se afirmó que al principio de la administración se contaba con seis patrullas, por lo que se impulsó la adquisición de nuevos vehiculos para la seguridad, pasando a un parque vehicular a 53 unidades, entre patrullas, motocicletas y cuatrimotos.
Baja percepción de inseguridad en ocho municipios mexiquenses, según la ENSU; Naucalpan, localidad con mayor disminución
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Vinculan a proceso a dos presuntos integrantes de célula del Cártel de Tláhuac; ofrecieron auto y dinero para no ser detenidos
Mundo
Reportan varios heridos tras enfrentamiento entre manifestantes y policías en Italia; protestan contra tren de alta velocidad
Estados
Mérida se mantiene entre las ciudades más seguras y con calidad de vida del país, según encuesta de Inegi; poco más del 38% percibe inseguridad
Economía
¿Tu equipaje se extravió en un vuelo?; estas son las compensaciones que marca Profeco
Viral
¡Marcha del horror! Un muerto y 15 heridos tras atropellamiento en un desfile LGBT en Berlín
La Roja
¡Carnicería! Asesinan a tres personas en un un domicilio en Cuautitlán Izcalli
La Roja
¡Como rompecabezas! Encuentran tres restos humanos fragmentados en Temixco, Morelos
Al día
¡Como su papi! Flavio Bolsonaro es nombrado oficialmente candidato a la presidencia de Brasil